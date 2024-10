Buh! 16 scary Bilder und GIFs für die Grusel-Saison

Halloween steht wieder vor der Tür, und wisst ihr, was damit auch – wortwörtlich – vor der Tür steht? Menschen, die euch erschrecken wollen. Aber natürlich wird auch an anderen Orten erschrocken, was das Zeug hält. Wir haben euch ein paar Bilder und GIFs zusammengesucht, damit ihr rechtzeitig zu Halloween gewappnet seid.

Einfach mal die «Uno»-Reverse-Karte ausgespielt.

Er musste so schnell erwachsen werden.

Warum du deinen Arbeitskollegen nie wieder vertrauen wirst.

Drohnen bieten natürlich ganz neue Möglichkeiten.

Sehr simpel, aber sehr effektiv.

Wir wissen nicht, ob sie Spinnen mag, aber ab jetzt vermutlich nicht mehr.

Du siehst es nicht auf den ersten Blick, und genau das ist das Fiese daran.

Wenn die Person, die erschrecken will, die andere Person so erschreckt, dass sie selber erschrickt.

Wie gelassen kann jemand bleiben?



Er: Ja!



Wer wäre auch schon vorher weggerannt?

Schaut mal an, wer plötzlich gar nicht mehr so cool ist.

Einfach dein Gesicht auf A4 ausdrucken und schon wird in deiner WG geschrien.

Das wird zuhause wohl noch für Gesprächsstoff sorgen.

Wisst ihr, wer das bestimmt nicht lustig findet?

Die Polizei!

Wenn du einfach nur nach Hause gehen und entspannen willst …

Er wird ihr nie wieder vertrauen.

Nie – wieder!

Da nutzt jemand den technischen Fortschritt.

Bonus:

So, jetzt haben auch wir die Schnauze voll!

Lasst euch nicht erschrecken und Happy Halloween!

