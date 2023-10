In New York fand eine Halloween-Parade für Hunde statt – und die Fotos enttäuschen nicht

Verkleidet als Barbie, Topfpflanze, Gitarrenspieler oder UPS-Angestellter haben hunderte Hunde in New York schon einmal Halloween «vorgefeiert». Wobei es wohl eher ihre Besitzerinnen und Besitzer waren, die wirklich Freude daran hatten (neben den Fotografen, natürlich). Bei der 33. «Tompkins Square Halloween Dog Parade» stellten die Teilnehmenden des alljährlichen Wettbewerbs am Samstag ihre Verkleidungskünste in Manhattans East Village unter Beweis.

Wir sind uns nicht zu hundert Prozent sicher, aber dieser Hund dürfte der Gewinner, a.k.a. «Pookah-der-Bär» sein. Bild: imago

15'000 Menschen und zahlreiche verkleidete Hunde kamen nach Angaben der Veranstalter zu dem Spektakel, das rund eine Woche vor Halloween (31. Oktober) stattfand. Zum Gewinner wurde schliesslich «Pookah» gekürt – ein Spitz, der als «Pookah-der-Bär» verkleidet war, mit rotem Pulli und Honigtopf.

Doch eigentlich ist es nicht die Verkleidung, sondern vielmehr der hündische Gesichtsausdruck, der die Fotos zum Highlight macht.

Hier kommen die besten:

«Tompkins Square Halloween Dog Parade» in New York

