Katzen, Promis und Baked Beans – hier kommen die schrägsten Wandkalender fürs 2024 😲

Es ist eine altehrwürdige Tradition: Zum Jahresende bietet Onkel watson eine kuratierte Auswahl an Wandkalendern für so ziemlich jeden Geschmack.

Denn jeder und jede braucht einen Wandkalender! Ist so. Mechaniker, Bürogummi, Empfangsperson, Tanzlehrer – ihr alle braucht so ein Ding an der Wand!

Für jeden den thematisch passgenauen, versteht sich – weshalb die Auswahl entsprechend riesig ist, und man dabei gerne mal die Übersicht verliert. Keine Bange – wir schaffen mit folgender kuratierten Auswahl Abhilfe. Gern geschehen!

Fangen wir doch gleich mit diesem Kalender an, der vielleicht unser heuriger Favorit sein könnte:

«Extrem akkurat». Und so sieht der Autor aus:

Tommy Siegel – wir mögen dich.

Und damit sind wir schon mittendrin in einem wichtigen Subgenre der Wandkalendarik (it's a word): das Tierreich!

Da wären etwa: Katzen-Selfies ...

... oder einfach schlicht angepisste Katzen:

«Ugly Dogs In Renaissance Paintings», irgendwer? Davon gibt's auch einen Kalender!

Oder doch lieber süsse Welpen, die von sexy Feuerwehrmännern gerettet wurden?

Hier fragt sich, ob die Hündchen oder deren Halter das Verkaufsargument sind.

Tiere oder Männer? Hmm, hier ist die Frage bereits im Titel beantwortet: Hier kommt der Sexy-Hühnerhalter-Kalender – Swimsuit Edition!

... Was wiederum eine elegante Überleitung zum nächsten wichtigen Subgenre darstellt: die Erotik-Kalender!

Guckt, da wäre etwa der «Red Hot Gingers Calendar» – sexy rothaarige Männer.

(Für alle, die ein sehr spezifisches Beuteschema haben.)

Weniger originell, dafür traditionell: alle Jahre wieder, der Schweizer Bauernkalender.

Die Bäuerinnen baden im Bottich, die Bauern hieven Traktorreifen:

Aber, einmal mehr: Nichts gegen die Schweizer Bauern, aber an den irischen Bauernkalender kommen sie nicht an!

«100% Irish beef» ... mit Kaninchen.

Mitunter ist es erstaunlich, mit welcher Thematik man(n) Erotik zu kombinieren versucht. Der «Super Pappe»-Trabant-Kalender ist in dieser Hinsicht ein Wiederholungstäter. Leichtbekleidete Damen, die sich über DDR-Autos räkeln – da kommt Ostalgie auf!

Derweil gibt es in den USA eine ganze Zielgruppe, die auf Knarren genauso abfährt wie auf Girls.

Und zwar gänzlich unironisch.

Uff.

Ach ja – was wäre ein Wandkalenderüberblick ohne den nicht totzukriegenden Lindner-Sargkalender? (Hihi – «tot», «Sarg» ...) Seit Jahren nämlich will uns der polnische Sarghersteller weismachen, erotische Kunst und Särge passten wunderbar zusammen. In der neusten Edition scheinen ihnen aber die Särge abhandengekommen zu sein:

Von den sexy polnischen Sarg-Frauen nun zu den sexy Schottenröcken: Hier kommt der «Fantasy Men In Kilts Calendar»!

Und wenn wir doch schon bei der Erotikkalender-Untergattung sind, gibt's auch das hier:

Bild: amazon

Und was, waseli was, gibt's wohl im OnlyFans-Kalender zu sehen? Klick aufs Bild, um's herauszufinden!

Badum TSSSSSSS WASNWITZ BRUAHAHAHAHAHA. Bild: amazon

Das hier ist kein OnlyFans-Kalender, sondern ein Input der watson-Sportredaktion:

Den Wandkalender der Schweizer Nationalspielerin gibt's in der Ausgabe «Official Calendar» (57 Franken) sowie in der Ausgabe «Limited Edition of 700 copies, each hand signed by Alisha herself» (171 Franken).

Hmm, da ist der «Hasbulla Official Calendar» mit 17.50 Franken einiges preiswerter:

Okay, somit haben wir eine weitere Untergattung erreicht: Promi-Wandkalender! Ach, Beatles-Kalender, Dua-Lipa-Kalender oder Harry-Styles-Kalender gibt's zuhauf, ...

... aber nicht jeder hat einen «Kim Jong-Fun 2024 Calendar»:

Oder einen «Hunky Boris»-Kalender:

Aber, hey, weshalb nicht mal ein «Steven the Seagull 2024 Calendar»?

Oder einer von «Gordon Beansey»?

Ja, genau – Gordon Ramsay und Rowan Atkinson ... ja, jetzt wird's nur noch absurd, ...

... weshalb der «Baked Beans in Weird Places 2024 Calendar» gar nicht mehr so sehr erstaunt:

1 / 5 Baked Beans in Weird Places 2024 Calendar quelle: etsy / etsy

Klickt euch mal durch. Es ist super.

Und somit sind wir beim Unterthema RANDOM SHIT. Dazu passend:

«Faszination Landmaschinen» ist dabei nicht einmal mehr so schräg, ...

... herrenlose Matratzen aber umso mehr.

Natürlich gibt's einen Kleinwüchsigen-Wrestling-Kalender. Natürlich.

Und, hey, kulturell Interessierte sollen auch auf ihre Kosten kommen:

Oben gab's Ostalgie, hier die gute alte Nostalgie:

Und was das hier ist, wissen wir schlicht nicht:

Dies ist aber noch ganz spannend:

Jeden Tag einen Todestag einer bekannten Persönlichkeit. Und die Todesursache.

Aber letztendlich wollen wir vom Leben alle nur die einfachen Dinge: Gesundheit, Liebe und gelegentlich vielleicht etwas Motivation. Das alles gibt's nicht im «Demotivation Calendar»:

In diesem Sinne:

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, eliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!

(obi)