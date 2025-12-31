sonnig-3°
Die grosse watson-Klimmzug-Challenge

Video: watson/Emanuella Kälin, Amber Vetter

Seline wollte 1 Klimmzug schaffen – das Resultat ist ... naja, schau selbst 🙃

31.12.2025, 11:0731.12.2025, 11:07
Team watson
Team watson

«Ist das nicht bitz cringe?» meinte unser Patrick Toggweiler, als wir die Kontrahenten für Seline Meiers Klimmzug-Challenge zusammensuchten. Denn ihr Jahresvorsatz 2025 war ein einziger Klimmzug.

Klar, das einfach so zu beweisen, wäre viel zu langweilig. Also haben wir kurzerhand die stärksten Frauen und Männer unserer Redaktion zusammengetrommelt.

Die grosse Frage: Kann Seline gegen die Redaktion bestehen und ist es doch «bitz cringe»?

Hier geht’s zum Video:

Video: watson/Emanuella Kälin, Amber Vetter

