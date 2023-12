Kommentar

Ihr kennt die wirklich guten Weihnachtssongs nicht, findet meine Tochter (15). Hmm, stimmt

Nichts gegen Wham und Mariah, aber da gäbe es noch ein paar weitere cheesy Weihnachtshits für eure Playlists.

Tallulah Baroni Folge mir Oliver Baroni Folge mir

«Das Problem ist, die meisten meiner Klassenkameraden und Klassenkameradinnen kennen die wirklich guten Weihnachtssongs gar nicht.»

Diese Worte entfuhren spontan meiner Tochter, als sie vor ein paar Tagen ihre «Tallulah's Christmas Playlist» abspielte. Was sie damit genau meine, fragte Dad nach. «Sie kennen nur ‹Last Christmas› und Mariah. Und vielleicht – wenn's höch kommt – noch ‹Let It Snow› oder den ‹Snowman›-Song von Sia.»

Das Gespräch vertiefte sich, die Playlist lief weiter. Und, hey, auf ihrer Playlist waren wohlgemerkt sowohl Wham als auch Mariah vorhanden. Aber eben auch Weihnachts-Kracher wie «Merry Xmas Everybody» von Slade oder «Fairytale of New York», die von meiner Tochter als Songs identifiziert wurden, «die man hier in der Schweiz irgendwie gar nicht kennt».

Ein Missstand, offenbar.

Recht hat sie. Ein kurzer Blick auf die Insta-Stories meiner Schweizer Freunde bestätigt: Wham, Mariah, «It's beginning to look a lot like Christmas» und «Let It Snow». Uff. Und die letzten beiden sind ja sowas von langweilig! Leute, ihr lasst so viel Spass an euch vorbeigehen, indem ihr die immer gleichen 3-4 Weihnachts-Popsongs hört. Weihnachten sollte Spass machen!

Um klarzustellen: Nein, uns geht es hier nicht darum, «All I Want For Christmas Is You» oder «Last Christmas» zu bashen. Das sind richtig fette, gut geschriebene Pop-Hits, von grossartigen Sängern vorgetragen, keine Frage. Ebenso wenig geht es darum, insiderige Indie-Tracks oder kultige Anti-Weihnachtssongs zu nennen. Ja, ich persönlich liebe «Don't Believe In Christmas» von The Sonics, doch das ist obskurer Garagen-Punk aus den Sixties, den kaum wer kennt.

Nein, wir sprechen hier von kitschigen, poppigen Mitsing-Hits. Von Chartstürmern und Ohrwürmern, die gefühlt in Endlosschleife in Warenhäusern, Büro-Parties und Bars laufen.

Deshalb: Hier kommen ein paar grossartige Weihnachts-Hits, die ihr unbedingt zu eure Christmas-Playlists hinzufügen solltet! Kuratiert von Tallulah Baroni (Gymischülerin) und kommentiert von Oliver Baroni (Möchtegern-Musikethnologe):

«Merry Xmas Everybody» – Slade

Heuer geschlagene 50 (!) Jahre alt ist dieser Über-Song von Glam-Rock-Legenden Slade! Mit genügend Glühwein intus wird jeder mitsingen können. Auch du.

«I Wish It Could Be Christmas Everyday» – Wizzard

Wiederum ein kitschig-poppiger Kracher aus der Glam-Rock-Ära! Irgendwie bietet sich dieses Musikgenre perfekt für die Festtage an.

«Fairytale of New York» – The Pogues with Kirsty MacColl

Festlich, fröhlich, traurig und subversiv zugleich – DAS ist die hohe Kunst des Songschreibens, Leute! Durch den tragischen Tod Shane MacGowans letzte Woche dürfte dieser Weihnachts-Favorit heuer noch prominenter in Erscheinung treten. Das ist gut so. Der Song ist genial.

«Merry Christmas Everyone» – Shakin' Stevens

Ja, ein Weihnachtssong darf einfach mal nur poppig und hübsch sein. Und dieser ist einer der poppigsten und hübschesten. Ausserdem: Chapeau an den guten alten Shaky, der damals, 1984, seinen Song um ein ganzes Jahr verschob, um der Benefiz-Single «Do They Know It's Christmas?» Platz zu machen.

«Happy Xmas (War Is Over)» – John Lennon & the Plastic Ono Band with the Harlem Community Choir

Auf expliziten Wunsch meiner Tochter: Ein John-Lennon-Track muss sein. Und ein bisschen Idealismus und Hoffnung auf Frieden täte der Welt gut.

«Candy Cane Lane» – Sia

Sia's «Snowman»-Liedchen ist grossartig. Doch dieser Track hier ist ein Kabinettstück in der Kunst des Weihnachtssong-Schreibens. Wenn deine Weihnachtsfeier nur halb so viel Spass macht wie dieser Song, dann ist sie mehr als gelungen.

Und dann noch das komplette «A Christmas Gift for You from Phil Spector»-Album

«Irgendwie bringen die Lieder aus dieser Zeit [den 1960ern] die Weihnachtsstimmung am besten rüber.» Eine interessante Aussage einer 15-Jährigen – aber eine, an der tatsächlich etwas dran ist. Hier einige Anspieltipps:

«Frosty the Snowman» – The Ronettes Video: YouTube/TheRonettesVEVO

«Santa Claus Is Coming to Town» – The Crystals Video: YouTube/PhilSpectorVEVO

Fügt also sofort oben genannte Tracks eurer Weihnachts-Playlists hinzu! Und die Adventszeit wird sich noch weihnachtlicher anfühlen – garantiert.

BONUS: Doch noch etwas Punk und Rap

Hier doch noch zwei persönliche Favoriten eines Vaters einer 15-Jährigen (wobei meine Tochter die Ramones auch mag) – Tracks, die nun doch ein wenig das Kriterium des «untypischen Weihnachtssongs» erfüllen:

«Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)» – Ramones Video: YouTube/RHINO

Keiner schafft es wie Joey Ramone, zutiefst menschliche Sehnsucht inmitten krachender Punk-Gitarren rüberzubringen. Ja, Weihnachten mal ohne Beziehungs- oder Familienstreit – das wäre was.

«Christmas In Hollis» – RUN DMC Video: YouTube/RUNDMCVEVO

Okay und das hier ist schlicht ein wenig Spass. Oh ja – nach dem x-ten Glühwein dreh' ich hier die Lautstärke rauf.

Und nun Merry Christmas, Gëzuar Krishtlindjen, Vrolijk Kerstfeest, Joyeux Noël, Mutlu Noeller, Sretan Božić, Prejeme Vam Vesele Vanoce, Hristos se rodi, Glædelig Jul, Boas Festas, Buon Natale, Hyvää Joulua, Καλά Χριστούγεννα, கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள், メリー クリスマス und Frohe Weihnachten allerseits!

Und übrigens: «Rocking Around the Christmas Tree» ist ein grauenhafter Song.