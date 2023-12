Und NUN – die coolsten Schlitten!

Glüh' Me Baby One More Wein

Neue Vergewaltigungsklage: Sean «Diddy» Combs weist Vorwürfe zurück

US-Rapper und Plattenproduzent Sean Combs (54) sieht sich mit einer weiteren Zivilklage wegen Vergewaltigung und Missbrauch konfrontiert. Eine nicht namentlich genannte Frau reichte die Klage am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Gericht in New York ein. Darin wirft sie Combs und zwei weiteren Männern unter anderem vor, in dem New Yorker Studio des Rappers vergewaltigt worden zu sein. Sie sei unter Alkohol und Drogen gesetzt worden. Zu dem Zeitpunkt im Jahr 2003 sei sie erst 17 Jahre alt gewesen.