Glüh' Me Baby One More Wein

Ja. Dieser Titel wurde nur gewählt, weil wir ihn lustig fanden. Nö, Britney kommt im Artikel gar nicht vor. Seriöser Journalismus, weisch. Item: Hier kommen 6 superfeine heisse Drinks für kalte Tage!

«Oliver, kennst du Glüh-Aperol?», fragt mich meine Chefin Madeleine. «Letzthin gab's Glühwein – und nachher dann die Variante mit Aperol. War also sehr fein.»

Und, wie so oft an einem Montagmorgen nach der Redaktionssitzung in watson Towers, war dies mitnichten nur belangloser Smalltalk, sondern ein Themen-Input. Will heissen: Mach doch 'ne Story zu Glühwein, Hot Aperol und Co., Baroni, weil schliesslich nun die Jahreszeit dafür ist!

Kein Problem, Boss! Bitte sehr:

Hot Aperol

«Hot Aperol», Madeleine, nicht «Glüh-Aperol»! Aber, ja, it's a thing. Dieser eher neuere Drink, der offenbar erstmals vor ein paar Jahren in Wiener Weihnachtsmärkten auftauchte, dürfte allerspätestens diesen Winter global gehen.

Bild: Shutterstock

100 ml Aperol

250 ml (trockener) Prosecco

200 ml Apfelsaft

1 Zimtstange

1 Orange, in Scheiben geschnitten Apfelsaft und Zimtstange in einen Kochtopf geben und bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzen (darf nicht aufkochen). Prosecco und Aperol beigeben, Herd ausschalten. Pfanne aber auf dem Kochfeld lassen. In hitzebeständige Gläser geben und mit je einer Orangenscheibe garnieren.

Mr. Micawber's Hot Gin Punch

Von etwas Neuem zu etwas Historischem: Die allerersten Gin-Cocktails kamen nämlich in Form eines heissen Drinks, punch – Punsch – genannt, daher. Bei folgendem Rezept handelt es sich um den Lieblingsdrink von Wilkins Micawber, der Romanfigur aus Charles Dickens' David Copperfield (1850).

400 ml London Dry Gin

400 ml Madeira

2 TL brauner Zucker

Die Schale einer Zitrone und einer Orange

1 Orangenscheibe

4 grosse Stücke frische Ananas

4 TL Honig Alle Zutaten in einen kleinen Topf geben, kurz aufkochen und danach auf kleinster Flamme 30 Minuten lang köcheln lassen. In Teetassen servieren, mit Gingerbread-Guetzli.

Und nun, ohne weiteres Aufheben, vier weitere warme Drinks für die kalten Tage!

Amaretto Punch

1 Vanilleschote

750 ml Weisswein

75 g Zucker

8 EL Amaretto Vanilleschote aufschneiden und das Mark entnehmen. Vanillemark, Weisswein und Zucker in einen Topf geben und einige Minuten lang bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzen (nicht aufkochen). Amaretto auf vier Tassen oder hitzebeständige Gläser verteilen. Punsch dazugiessen.

Hot Buttered Rum

Bild: Shutterstock

6 cl dunkler Rum

1 TL Honig

1 TL Butter

1 Prise Muskatnuss

1 Zitronenscheibe

1 Zimtstange

Heisses Wasser zum Auffüllen Alle Zutaten in ein hitzebeständiges Glas geben und umrühren. Mit Zitrone und Zimtstange garnieren.

Vin Chaud Provençal

1 Flasche Rotwein aus der Provence

1 Zimtstange

3 Nelken

1 Sternanis

3 Stücke Orangenschale (entspricht ungefähr der Schale einer halben Orange)

1 Vanilleschote

4 EL Rohzucker

6 cl Grand Marnier

​Wein mit Zimt, Nelken, Sternanis, Orangenschale und Vanille in einer Pfanne bis vors Kochen bringen. Pfanne vom Herd nehmen und zugedeckt 10 Minuten lang ziehen lassen. Pfanne wieder auf die Platte stellen, bei niedriger Hitze den Zucker hinzugeben und vorsichtig umrühren, bis er sich aufgelöst hat. Hitze ausschalten und die Gewürze und die Orangenschale mit einem Schaumlöffel entfernen. Grand Marnier hinzugeben, vorsichtig unterrühren; 5 Minuten ruhen lassen.

Hot Port