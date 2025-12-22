Nebel
«Du stehst mir auf die Brüste!» – 20 Grabinschriften zum Totlachen

Bild: reddit
Berühmte letzte Worte ... aber anders.
(Aber auf jeden Fall die letzten.)
22.12.2025, 04:2822.12.2025, 04:28
Funny tombstones https://www.findagrave.com/memorial/24069381/frances-eileen-keller_thatcher
Bild: findagrave.com
«Verdammt, ist das dunkel hier unten.»

Funny Tombstones https://www.reddit.com/r/QuotesPorn/comments/1j1xpe/i_came_here_without_being_unknown_gravestone/
Bild: reddit
«Ich bin hergekommen, ohne gefragt worden zu sein, und gehe nun ohne meine Einwilligung wieder.»

Genau hinsehen!

Funny tombstones. https://www.reddit.com/r/funny/comments/4ji6vi/if_you_can_read_this/
Bild: reddit
«Wenn du das lesen kannst, stehst du mir genau auf meinen Brüsten.»

Ein Atheist mit Humor:

Funny tombstones https://www.boredpanda.com/funny-tombstones-epitaphs/
Bild: bored panda
«Hier liegt ein Atheist – schick angezogen, aber nirgends, wo er hingehen kann.»

Aw, Edith. Pech gehabt, wohl.

Funny tombstones https://www.findagrave.com/memorial/98389669/edith-christine-barlow
Bild: findagrave.com

Kurz und sachlich!

Funny Tombstones https://www.reddit.com/r/pics/comments/4c5zho/thats_an_unusually_fun_tomb_stone/
Bild: reddit

Funny tombstones https://www.boredpanda.com/funny-tombstones-epitaphs/
Bild: bored panda
«Vier wunderschöne Töchter grossgezogen mit nur einem Badezimmer, und dennoch gab es Liebe.»

Lustige Grabinschriften https://www.wbur.org/hereandnow/2017/01/02/florida-cemetery-one-liners
Bild: wbur.org
«Ich sagte dir doch, dass ich krank bin.»

Also eigentlich ...

Funny Tombstones https://www.flickr.com/photos/bluebloodthirst/6483461261/
Bild: flickr
«Ich hatte mir eigentlich eine Pyramide erhofft.»

Hier ein echter «tombstone» – also ein Grabstein – in Tombstone – also der Ort in Arizona. Ein Grabstein, der nicht aus Stein ist ... ach, egal. Jedenfalls wurde hier ein Haudegen des Wilden Westens durch vier Revolverschüsse getötet.

An actual tombstone in Tombstone, AZ. Lester Moore.
Bild: getty
«Hier ruht Lester Moore, erschossen von einem Vier-Vierer-Kaliber. »

Und «No Les, no more» lässt sich nicht so schön übersetzen. Aber ihr kapiert es sicher. 😉

Auch nach dem Tod die Familie mit einem Dad Joke beglücken? Aber klar doch!

Funny tombstones https://www.boredpanda.com/funny-tombstones-epitaphs/
Bild: bored panda

Bruahahaha. Gecheckt? «Yeast» = «Hefe». Und das Verb «to rise» kann sowohl «aufstehen» als auch «aufgehen» im Sinne von Hefeteig bedeuten.

Oh. Ziemlich deep.

Funny tombstones https://imgur.com/gallery/visiting-grandmas-grave-found-this-on-tombstone-nearby-xWG4lrj
Bild: imgur
«Nun weiss ich etwas, was du nicht weisst.»

Aw.

Funny Tombstone - Fudge Recipe https://imgur.com/gallery/best-tombstone-ever-468-413-3LyNjuk
Bild: imgur
«Wo immer sie hingeht, gibt es Lachen.»

Wir mögen Kay.

Finally! Funny tombstones. https://www.boredpanda.com/funny-tombstones-epitaphs/
Bild: bored panda
«Wir haben endlich einen Parkplatz in Georgetown gefunden!»

Hier die Grabinschrift der beliebten Schauspielerin Joan Hackett:

Joan Hackett&#039;s funny gravestone https://www.findagrave.com/memorial/1447/joan-hackett
Bild: findagrave.com
«Geh weg – bin am Schlafen.»

Fast hätten wir es übersehen!

Funny Tombstone in Montreal https://www.flickr.com/photos/themensp/2471034806/
Bild: flickr

Crazy Cat Lady und stolz darauf!

Funny tombstones https://www.reddit.com/r/funny/comments/u6mx3/found_while_out_planting_flags_in_the_cemetery/
Bild: reddit
«Dazu ausersehen, eine Frau mit viel zu vielen Katzen zu sein.»

Funny tombstones https://www.findagrave.com/memorial/108985332/walter-william-stauffen
Bild: findagrave.com
«Onkel Walter liebte das Geld auszugeben sehr
Am Ende war sein Konto leer
Doch mit so manchem Whiskey und mancher Frau
Genoss er doch sein Leben sehr»

Wohl die passendste Grabsteininschrift ever, ...

Mel Blanc Tombstone
Bild: getty

... denn Mel Blanc, der «Mann mit den 1000 Stimmen», war der wohl bekannteste Synchronsprecher der goldenen Ära der Zeichentrickfilme, der seine Stimme unter anderem Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Speedy Gonzales und Porky Pig lieh. Und ja, auch den legendäre Abschiedsgruss «That's all folks».

Und zum Schluss etwas Berührendes:

Funny Tombstones https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gay_vietnam_veteran_tomb.jpg
Bild: wikicommons
«Als ich beim Militär war, gaben sie mir eine Medaille, weil ich zwei Männer getötet hatte. Und eine Entlassung, weil ich einen geliebt hatte.»
