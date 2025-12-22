«Du stehst mir auf die Brüste!» – 20 Grabinschriften zum Totlachen Bild: reddit

Berühmte letzte Worte ... aber anders.

(Aber auf jeden Fall die letzten.)

«Verdammt, ist das dunkel hier unten.»

«Ich bin hergekommen, ohne gefragt worden zu sein, und gehe nun ohne meine Einwilligung wieder.»

Genau hinsehen!

«Wenn du das lesen kannst, stehst du mir genau auf meinen Brüsten.»

Ein Atheist mit Humor:

«Hier liegt ein Atheist – schick angezogen, aber nirgends, wo er hingehen kann.»

Aw, Edith. Pech gehabt, wohl.

Kurz und sachlich!

«Vier wunderschöne Töchter grossgezogen mit nur einem Badezimmer, und dennoch gab es Liebe.»

«Ich sagte dir doch, dass ich krank bin.»

Also eigentlich ...

«Ich hatte mir eigentlich eine Pyramide erhofft.»

Hier ein echter «tombstone» – also ein Grabstein – in Tombstone – also der Ort in Arizona. Ein Grabstein, der nicht aus Stein ist ... ach, egal. Jedenfalls wurde hier ein Haudegen des Wilden Westens durch vier Revolverschüsse getötet.

«Hier ruht Lester Moore, erschossen von einem Vier-Vierer-Kaliber. »



Und «No Les, no more» lässt sich nicht so schön übersetzen. Aber ihr kapiert es sicher. 😉

Auch nach dem Tod die Familie mit einem Dad Joke beglücken? Aber klar doch!

Bruahahaha. Gecheckt? «Yeast» = «Hefe». Und das Verb «to rise» kann sowohl «aufstehen» als auch «aufgehen» im Sinne von Hefeteig bedeuten.

Oh. Ziemlich deep.

«Nun weiss ich etwas, was du nicht weisst.»

Aw.

«Wo immer sie hingeht, gibt es Lachen.»

Wir mögen Kay.

«Wir haben endlich einen Parkplatz in Georgetown gefunden!»

Hier die Grabinschrift der beliebten Schauspielerin Joan Hackett:

«Geh weg – bin am Schlafen.»

Fast hätten wir es übersehen!

Crazy Cat Lady und stolz darauf!

«Dazu ausersehen, eine Frau mit viel zu vielen Katzen zu sein.»

«Onkel Walter liebte das Geld auszugeben sehr

Am Ende war sein Konto leer

Doch mit so manchem Whiskey und mancher Frau

Genoss er doch sein Leben sehr»

Wohl die passendste Grabsteininschrift ever, ...

... denn Mel Blanc, der «Mann mit den 1000 Stimmen», war der wohl bekannteste Synchronsprecher der goldenen Ära der Zeichentrickfilme, der seine Stimme unter anderem Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Speedy Gonzales und Porky Pig lieh. Und ja, auch den legendäre Abschiedsgruss «That's all folks».

Und zum Schluss etwas Berührendes:

