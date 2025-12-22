«Du stehst mir auf die Brüste!» – 20 Grabinschriften zum Totlachen
(Aber auf jeden Fall die letzten.)
Genau hinsehen!
Ein Atheist mit Humor:
Aw, Edith. Pech gehabt, wohl.
Kurz und sachlich!
Also eigentlich ...
Hier ein echter «tombstone» – also ein Grabstein – in Tombstone – also der Ort in Arizona. Ein Grabstein, der nicht aus Stein ist ... ach, egal. Jedenfalls wurde hier ein Haudegen des Wilden Westens durch vier Revolverschüsse getötet.
Und «No Les, no more» lässt sich nicht so schön übersetzen. Aber ihr kapiert es sicher. 😉
Auch nach dem Tod die Familie mit einem Dad Joke beglücken? Aber klar doch!
Bruahahaha. Gecheckt? «Yeast» = «Hefe». Und das Verb «to rise» kann sowohl «aufstehen» als auch «aufgehen» im Sinne von Hefeteig bedeuten.
Oh. Ziemlich deep.
Aw.
Wir mögen Kay.
Hier die Grabinschrift der beliebten Schauspielerin Joan Hackett:
Fast hätten wir es übersehen!
Crazy Cat Lady und stolz darauf!
Am Ende war sein Konto leer
Doch mit so manchem Whiskey und mancher Frau
Genoss er doch sein Leben sehr»
Wohl die passendste Grabsteininschrift ever, ...
... denn Mel Blanc, der «Mann mit den 1000 Stimmen», war der wohl bekannteste Synchronsprecher der goldenen Ära der Zeichentrickfilme, der seine Stimme unter anderem Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester, Speedy Gonzales und Porky Pig lieh. Und ja, auch den legendäre Abschiedsgruss «That's all folks».
Und zum Schluss etwas Berührendes: