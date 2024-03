Dass die Wahl ausgerechnet auf herzige Büsis fiel, sei naheliegend. Jason Homer von der Worcester Public Library sagte dazu: «Ein Bibliothekar ist ein Bücherliebhaber, ein Cardigan-Enthusiast und ein Katzen-Liebhaber.» Und da das Personal der Bibliothek in Worcester selbst viele Katzen Zuhause hat, kam man auf die Idee, eine Busse im Tausch gegen ein Katzenbild oder eine Katzenzeichnung zu stornieren.

Damit sollen die Hürden, in die Bibliothek zurückzukehren, gesenkt werden. Und es scheint zu funktionieren: In der «Worcester Public Library» seien innerhalb der ersten Tage seit Beginn des Projektes bereits hunderte von Büchern zurückgegeben worden.

Die öffentlichen Bibliotheken in Massachusetts kämpfen seit der Pandemie mit weniger Besuchern und haben deshalb das Projekt «Feline Fee Forgiveness» ins Leben gerufen. Wer ein Buch zu spät returniert oder es beschädigt hat, kann einfach ein Katzenfoto beilegen – und erhält keine Busse. Dies gilt sogar für Leseratten, die ihre ausgeliehenen Bücher verloren haben.

Willkommen beim grossen Bandnamen-Quiz! Wie absurd kann ein Bandname eigentlich sein? Was ist echt? Was ist erfunden? Hey ho, let's go!

Jeweils scrollen, um alle Antwortmöglichkeiten zu sehen!