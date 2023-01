«Während der Wehen sind die Schmerzen so stark, dass eine Frau sich fast vorstellen kann, was ein Mann fühlt, wenn er Fieber hat.»

«Ab wann es in Ordnung ist, eine Frau zu fragen, ob sie schwanger ist. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Vielleicht.»

«Pinkeln in der Schwangerschaft, nachdem du darauf bestanden hast, dringend gehen zu müssen.»

«Ja, bitte jammere, wie müde du heute bist. Wächst in dir ein Mensch? Dachte ich mir schon. Jetzt halt verdammt noch mal die Klappe!»

«Ich bin so satt. Aber ich bin so hungrig.»

«Ich habe zwei Gehirne in meinem Körper, aber ich war noch nie so dumm.»

Diese Leistung ist aber natürlich auch mit Strapazen verbunden. Und wie könnte man diese den Menschen näher bringen, die nicht schwanger sind? Genau, mit Memes. Et voilà, und hier sind sie auch schon:

Ja, ja. «Wunder der Geburt.» «Die schönste Sache der Welt.» Wir wissen, wir wissen. Und ja, ein Kind auf die Welt zu bringen, ist wohl wirklich etwas vom Beeindruckendsten, was ein Körper leisten kann.

