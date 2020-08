Spass

3000 neue Wörter im Duden: Die wichtigsten Neueinträge der 28. Auflage



Ab heute sind 3000 neue Wörter im Duden – hier einige ehrliche Übersetzungen

Die gelbe, dicke Bibel der deutschen Sprache passt sich laufend dem Wandel der Zeit an. So auch heuer: In der 28. und somit neuesten Auflage sind 3000 neue Wörter zu finden. Ein kleiner Einblick.

Gemäss einer Pressemitteilung von Duden umfasst die 28. Auflage des orthografischen Standardwerks der deutschen Sprache mit rund 148'000 Wörtern auf 1296 Seiten so viel wie nie zuvor. Zwar müssen bei jeder Neuverlegung des Dudens veraltete Begriffe über die Klippe springen, jedoch sind die Neuaufnahmen meist in der Überzahl. So auch in dieser Auflage, in der 3000 Neuzugängen lediglich 300 Abgänge gegenüberstehen.

Wenn es auch für manche befremdlich wirken mag, dass immer mehr Anglizismen und Neologismen Einzug in die Orthografiebibel halten, so sieht Alexander Lasch, Vorsitzender der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte, darin positive Aspekte.

«Sprachwandel ist ein Zeichen, dass die Sprache lebt.» Quelle: sda/dpa

Zudem sind die neuen Begriffe auch ein Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung, wie ein Blick auf einige der neu inkludierten Wörter zeigt. Da die Duden-Definitionen in der Regel zwar sehr treffend sind, sind sie doch auch ein wenig gestelzt. Deshalb vorab die ehrliche Übersetzung der wichtigsten neuen Wörter.

«die Flugscham»

Bild: watson

«der Elektroscooter»

bild: watson

«das Bartöl»

bild: watson

«der Lifehack»

bild: watson

«das Gendersternchen»

bild: watson

«der Influencer»

bild: watson

«hypen»

«das Zwinkersmiley»

bild: watson

«die Chiasamen»

bild: watson

«die Netflixserie»

bild: watson

«haten»

bild: watson

«das Erklärvideo»

bild: watson

«der Alltagsrassismus»

bild: watson

«das Craftbeer»

bild: watson

«das Social Distancing»

bild: watson

