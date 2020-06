Erkennst du diese 13 Studienfächer nur anhand der Emojis?

Nationalrat sagt Ja zur «Ehe für alle» nach über 6½ Jahren

Der Nationalrat hat sich deutlich für die «Ehe für alle» ausgesprochen. Der Vorstoss geht nun in den Ständerat.

Darauf musste die queere Community lange warten – nun ist es passiert: Der Nationalrat hat am Donnerstag entschieden, dass er die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen will. Der GLP-Vorstoss «Ehe für alle» wurde mit 132 zu 52 Stimmen bei 13 Enthaltungen deutlich in der grossen Kammer angenommen, nachdem das Geschäft mehr als 6½ Jahre von Kommissionen vorberaten wurde.

Der Nationalrat diskutierte in dieser Session bereits zum zweiten Mal darüber. Anfang Juni musste die Debatte aus …