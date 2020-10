Spass

Klischeekanone

14 lustige Situationen rund um Sparen und Geld, die wir alle kennen



14 lustige Bilder, die dich und deinen Umgang mit Geld perfekt beschreiben

«Wenn am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist» – leider etwas mehr, als nur ein «lustiger» Spruch. Doch Rettung naht. Irgendwann gibt's wieder Lohn. Und der wird dann all unsere Probleme endgültig lösen. Nicht.

Wenn der Lohn plötzlich wieder auf unseren Konten auftaucht und aus gewagtem Rot elegantes Schwarz oder so macht, wissen wir, dass wir dieses Mal alles besser machen werden. Ist der Lohn auf dem Konto, beginnt endlich ein neues Leben. Dieses Mal aber wirklich wirklich.

Doch diese Idee ist gemäss Erfahrungen selten wirklich nachhaltig. Denn Geld ist, wie es scheint, schaurig leicht abbaubar. Und all diese tollen Dinge, die wir ach so unbedingt brauchen, sind gerade Aktion ... Vielleicht dann halt im nächsten Monat. Dann eben so wirklich, wirklich, wirklich.

Die Lehre daraus: Unser Umgang mit Geld scheint gewissen Mustern zu folgen. Diese Muster sind denn auch nicht wirklich schmeichelnd, wenn wir ehrlich sind. Naja. Nehmen wir es mit Humor. Was bleibt uns denn sonst bis zum nächsten Zahltag auch übrig?

Ohne kreationistisch sein zu wollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ablief:

Bild: watson / imgflip

Es gibt keine widrigen Umstände, nur mangelnde Anpassung.

Bild: watson / knowyourmeme

Es war schön, solange es währte :)

Bild: watson / imgflip

Was ich meine, wenn ich sage, dass ich ein «äusserst motivierter Mitarbeiter» bin:

Bild: reddit / watson

Tupperware-Food für immer.

Bild: watson / imgflip

Immer diese eine Gehirnzelle mit den besonders blöden Ideen ...

bild: watson / imgflip

Ist ja gut, ich hab verstanden -.-

Bild: reddit / watson

Sorry not sorry.

Bild: watson / imgflip

So stell ich es mir immerhin vor. Aber was weiss ich schon ¯\_(ツ)_/¯

Bild: watson / shutterstock

Für dich ist die Lohnwoche vielleicht etwas Wunderbares, aber denk doch auch mal ein wenig an die anderen.

Bild: watson / imgflip

Gerne auch im dümmsten Moment dann diese Szene:

Bild: reddit / watson

Haha. Ha. Ha. -.-

Bild: watson / imgflip

Jeden Monat dasselbe hinterfotzige Getue!

Bild: watson / reddit

Auf einer Schmerzskala von eins bis auf Lego stehen ist dies eine glatte Beinamputation ohne Anästhesie.

Bild: watson / imgflip

Zahltag, Lohn, (kein) Geld – leider nicht unsere einzigen Probleme ¯\_(ツ)_/¯

