Sergio war zum ersten Mal im Leben im Zoo – er hat sich MEGA FEST amüsiert

Wir waren alle unheimlich stolz, wie bravourös Sergio im März sein ÖV-Abenteuer gemeistert hat. Mittlerweile ist unser Walliser-Import völlig selbständig mit Bus, Tram und teilweise sogar dem Zug unterwegs.

Sergio lernt den ÖV kennen: 220 Liebe Autofahrer, willkommen in der Welt der ÖV – das müsst ihr wissen von Sandro Zappella, Sergio Minnig

Für sein nächstes Erlebnis in der Grossstadt haben wir deshalb überlegt, Sergio mit einer noch grösseren Herausforderung zu konfrontieren. Wir gehen mit ihm zum ersten Mal in seinem Leben in einen Zoo und zeigen ihm dort Tiere, von denen er noch nie etwas gehört hat.

Weil wir selbstverständlich einen Service-Anspruch haben und Sergio seine Erfahrungen so gerne teilt («Hüäru Trimpel, längts nit scho, das mi jez der ganz Tag hiä im Zoo amerdiersch, je müässu öi nu derfa prichtu?!», haben wir die Exkursion zu einem nützlichen Listicle zusammengefasst: die besten Tipps und Tricks für den Zoobesuch.

Die Anreise planen

Natürlich kannst du mit dem Auto anreisen, mit dem ÖV ist es aber gemütlicher und die Parkplatzsuche fällt weg. Da sich Sergio schon zu einem selbstbewussten ÖV-Benutzer entwickelt hat, nehmen wir natürlich das Tram. Zwar kennt Sergio die Farben und Nummern der Trams schon ziemlich gut, dass der 6er aber mit «Zoo» angeschrieben ist, hilft ihm, seine letzte Unsicherheit zu überwinden. «Lüäg, z Sägscher-Tram», strahlt er über beide Ohren.

Billette lösen kann er ja längst und nicht nur das, Sergio überzeugt sofort mit seiner Expertise und kauft sich ein Kombi-Ticket für ÖV und Zoo und spart damit sogar noch Geld.

Die richtige Vorbereitung

Das Outfit

Im Zoo kannst du locker einen ganzen Tag verbringen, daher ist es wichtig, die richtige Ausrüstung auszuwählen. Dazu gehören bequeme Schuhe, ein Rucksack und natürlich die passende Kopfbedeckung. Ratet mal, mit welchem Kleidungsstück ich aus dem Alltags-Sergio den Zoo-Sergio gemacht habe.

«Jetzt fühle ich mich wie ein echter Cowboy, ich liebe es. Danke, dass du nur das Beste für mich willst.» (Gedächtnisprotokoll.) bild: watson

Die Erwartungen

Da es sich um Sergios ersten Zoobesuch handelt, hat er sich zuhause schon mal eine Liste geschrieben mit Tieren, die er unbedingt besuchen möchte.

Sergios Premieren: Gleich mehrere Tiere sind auf seiner Wunschliste zu finden. bild: watson

Die App

Der Zoo Zürich ist ziemlich gross, es gibt verschiedene Wege und Abzweigungen. Damit Sergio nicht verloren geht und zuverlässig die Tiere seiner Liste findet, hat er die Zoo-App heruntergeladen. Dort sieht er seinen Standort auf dem Zoo-Plan und kann sich dadurch optimal orientieren.

Sergio nach dem Download der App: «Okay, da ist also Norden.» Bild: watson

Auf der App sieht Sergio auch gleich, wann welche Fütterungen und Erlebnisse stattfinden. Um Sergios Stimmung auf dem Siedepunkt zu halten, gehe ich mit ihm direkt zur Seehund-Fütterung.

Sergio musste für dieses Foto eine Schulklasse beiseite schieben. Wir haben denen gesagt, wir brauchen dieses Foto für die Medien. Da ist es! Und wo sind eure Fotos, ihr kleinen Streber? Also! Bild: watson

Respektiere alle Regeln

Natürlich herrschen in einem Zoo verschiedene Regeln, an die sich alle Besucherinnen und Besucher halten müssen. Hier sind einige davon.

Raucherbereiche einhalten

Bitte nur dort rauchen, wo es erlaubt ist. Sergio raucht hier nur, um es für ein Foto zu demonstrieren. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er komplett genervt ist.

Alles für die Bildung: Sergio raucht fertig, bevor er die rauchfreie Zone betritt. Bild: watson

Kein öffentliches Urinieren

Man darf natürlich Wildpinkeln, allerdings nur, wenn man im Zoo zuhause ist. Sergio demonstriert uns mit grosser Freude, was geht und was nicht.

Sergio hat selbstverständlich nur so getan, als würde er urinieren. Sonst bräuchten wir einen «riesigen schwarzen Balken» (O-Ton Sergio). Bild: watson

Auf dem richtigen Weg bleiben

Sergio riskiert Kopf und Kragen für das Negativ-Beispiel. Bitte nicht nachmachen, das Foto haben wir nur zu Demonstrationszwecken gemacht.

Tiere nicht anfassen

Die Tiere darf der Besucher nicht anfassen. Auch nicht den frei umherlaufenden Pfau. Sergio hielt sich daran, wollte aber unbedingt ein Foto mit ihm, weil er fand, es war das einzige Tier, welches optisch mit ihm mithalten kann.

Bei der anschliessenden Umfrage auf der Redaktion, welches denn nun das schönere Geschöpf auf dem Foto sei, belegte Sergio den dritten Platz hinter dem Pfau und dem Strauss im Hintergrund. Bild: watson

Tiere nicht füttern

Die Tiere werden von den Zoo-Mitarbeitenden gefüttert – und nicht von den Besuchern. Das will Sergio erst nicht akzeptieren, er hat nämlich extra gegoogelt, welches das Lieblingsessen des Affen ist. Am Ende zeigt sich Sergio doch noch einsichtig und isst seine Banane selbst.

Auch Spitzbuben wie Sergio müssen sich an sämtliche Regeln halten. Bild: watson

Ruhezeiten der Tiere akzeptieren

Denk daran, dass Tiere auch ihre Ruhe haben wollen. Das gilt es zu akzeptieren. Obwohl sich Sergio dessen bewusst ist, ist er wahnsinnig enttäuscht, dass er hier kein Tier sieht.

Für einmal hat er schlechte Laune: Sergio sieht hier kein Tier. Bild: watson

Als Sergio dann aber sieht, dass im Gehege die Wölfe zu Hause sind, ist die Enttäuschung sofort weg. «Die Wölfe kenne ich ja aus dem Wallis.»

Ein Stück Heimat im Zoo Zürich. Bild: watson

Zeit nehmen

Wir empfehlen dir, nicht hastig von einem Tier zum nächsten zu hetzen. Natürlich möchten alle so viele Tiere wie möglich sehen, aber Zeit nehmen kann sich auch lohnen. Wenn dir ein Tier besonders gefällt, darfst du es dir gerne mal etwas länger ansehen. So wie Sergio bei den Papageien.

Sergio und der Graupapagei, es war eine magische Verbindung. Beide schwatzen ziemlich viel, doch kaum jemand versteht tatsächlich, was sie versuchen zu sagen. Bild: watson

Besuch bei den watson-Otten

Ein Zoobesuch ohne bei den watson-Otten vorbeizuschauen ist ein absolutes No-Go!

Ein unglaublich süsses und faszinierendes Wesen! Der Ott natürlich auch. (Sergio bestand auf diese Bildlegende.) Bild: watson

Lass dich überraschen!

Du darfst nie vergessen, dass die Natur nicht nur so ist, wie wir sie aus Dokus und von Instagram kennen. In der Realität ist nicht alles so, wie es dir das Internet weismachen will.

Sergio ist überrascht: Er hat sich Einhörner immer anders vorgestellt. Bild: watson

Auch der Koala-Bär sah auf den Fotos irgendwie anders aus. Bild: watson

Fotografieren

Fotografieren ist im Zoo erlaubt. Sergio durfte manchmal sogar selbst die Kamera in die Hand nehmen – er hat wunderbare Fotos geschossen. Schaut her, was unser Fauna-Paparazzi so geschossen hat.

Das Bonus-Bilderrätsel*

Weil ihr so lange durchgehalten habt, gibt es hier als Belohnung noch ein Bilderrätsel.

Gesucht ist ein Land.

Du brauchst nur folgenden Satz zu vervollständigen:

Ich war mit Sergio im Zoo und hier sieht man wie er _______

*Diesen Gag fand Sergio so schlecht, dass ich ihn nur machen durfte, wenn ich erwähne, dass er sich mit jeder Form seines Wesens davon distanziert.

Wer die Lösung weiss, darf es in die Kommentare schreiben.

Das war's von uns, wir verabschieden uns mit Sergios neuem Lebensmotto: