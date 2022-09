Wir zeigen dir 28 «Schätze», die du so nur in der Brocki findest

Es ist jedes Mal ein Abenteuer, der Ausflug in die Brocki. Ein Ort, an dem Dinge zusammenkommen, die wir uns im Leben nicht hätten vorstellen können, dass es sie überhaupt gibt. Und noch erstaunlicher: Dinge, die tatsächlich jemand mal bewusst gekauft hat. Aber ja, es hat dann ja auch seinen Grund, warum sie ihren Weg in den Secondhandladen gefunden haben.

Hier eine kleine Auswahl von Schmuckstücken, die du so vermutlich nur dort findest.

Irgendwie geil als Anti-Bewegung zu all den ganzen Flamingos.

Ob er bei A.C.A.B. mitgemeint ist?

Bild: reddit

Wer das tragen kann, kann alles tragen.

Wie dieses Bild wohl heisst, «Hunde auf Drogen»?

Apropos Drogen: Dieser Garfield sieht auch aus, als hätte er die Zeit seines Lebens …

Es sollte eine heldenhafte Szene darstellen. Sollte.

Stell dir vor, du siehst das in der Brocki und dann ist es schon verkauft.

Es wird nicht der letzte Trump in dieser Story sein.

Die Message scheint sie zu Tränen zu rühren.

Du fragst dich, was das sein soll?

Woran hast du den gedacht?

Gibt es eigentlich eine Leinenpflicht für Spaziergänge mit Reptilien?

«If magfff Haifffe auffch.»

Was der Künstler oder die Künstlerin uns damit wohl sagen möchte?

Endlich, das Buch, worauf wir alle gewartet haben.

Apropos «Drogen», Teil 2.

Klar, warum der Schuh «Achilles America» heisst.

Auf dem Foto kommen die Flügel der Ente leider nicht ganz so zur Geltung.

🤔

Die perfekte Lavalampe existiert ni...

Zumindest für Ketchup-Liebhaber.

Damit’s im Schlafzimmer wieder richtig läuft.

Das Familienporträt der etwas anderen Sorte.

Früher musste man dafür noch drei einzelne Spielzeuge kaufen.

Geil? Geil!

Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber es ist trotzdem irgendwie klar, warum es nur für Erwachsene ist.

Das Must-have für ALLE!

Da wünschen wir uns doch glatt unseren Videorekorder zurück.

Wir haben uns dann doch noch gefragt, ob es den auch auf DVD gibt. Dabei sind wir auf etwas noch besseres gestossen:

Louis Vuitton und Gucci kann jeder.

Keine Ahnung, wie die beiden Gesichtsausdrücke zu interpretieren sind.

(smi)