25 Gründe, warum wir auch in der Schweiz Jahrbücher brauchen



Diese lustigen Jahrbücher zeigen, dass wir in der Schweiz auch welche brauchen

In Amerika gibt es jeweils zum Schuljahresende ein Jahrbuch, in welchem die Abschlussklasse sich mit Bild und Wort «verabschiedet». Ja, wir haben bei uns schon einiges von den Amis übernommen, was nicht viel Sinn macht. Die folgenden Bilder zeigen aber, dass diese Tradition durchaus Potential hätte. Aber lacht seht selbst:

Immerhin hat er es zum Abschluss gebeichtet. bild: reddit

«Nguyen» scheint an dieser Schule ein häufiger Familien Name zu sein. 😁 bild: reddit

Niemand kann sagen, dass er nicht recht hat. 🤷‍♀️ 🤷‍♂️ bild: reddit

Man kann allem etwas Gutes abgewinnen. bild: reddit

Doppelt gemoppelt hält besser: bild: reddit

Hätte er doch bloss auf seine Mutter gehört ... bild: reddit

Was wohl die Geschichte zu diesem Zitat ist?! bild: reddit

In weiser Voraussicht. bild: reddit

Apropos Zwillinge: bild: reddit

Mike hat anscheinend ALLES gegeben, um gute Noten zu erhalten. bild: reddit

Aus grosser Kraft folgt grosse Verantwortung. bild: reddit

Ob so etwas wirklich ins Jahrbuch gehört? 😅 bild: reddit

Die Auswahl des Bildes ist sehr wichtig, weil man so seinen Kameraden ewig in Erinnerung bleibt. bild: reddit

Und nochmals: Die Auswahl des Bildes ist sehr wichtig, weil man so seinen Kameraden ewig in Erinnerung bleibt. bild: reddit

Immer optimistisch bleiben. 💪 bild: reddit

Ehre, wem Ehre gebührt. bild: reddit

Sehr tiefsinnig! bild: reddit

Respekt, dass er sich daran noch erinnern kann ... bild: reddit

Irgendwie hat es sein Zitat so ja dann doch rein geschafft. bild: reddit

Selbstbewusstsein hat er ja. bild: reddit

Ein wahre Lebensweisheit. bild: reddit

Keine Ahnung, du kannst einfach irgendeine Bildüberschrift für mich schreiben. bild: reddit

Er weiss, wem er seinen Abschluss zu verdanken hat. bild: reddit

Ob aus ihm ein Profi wurde?! bild: reddit

