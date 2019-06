Spass

New-ish Jew-ish Tel Aviv Fusion-Food – 5 superfeine Rezepte



Tel Aviv Fusion-Food: Fünf superfeine Rezepte zum Nachkochen Bild: shutterstock

Vielleicht ist es der Zeitgeist, vielleicht auch nur ein Trend. Aber vielleicht sind es schlicht die schmackhaften Zutaten und die Common-Sense-mässige Zubereitung, die bei diesem Soul Food einfach munden. Jedenfalls feiert israelisch inspirierte Küche in Europa und USA Erfolge.

«Inspiriert» ist hier das Schlüsselwort, denn was Starköche wie Yotam Ottolenghi, Haya Molcho oder Janna Gur kreieren, ist zwar in der traditionellen Küche des Nahen Ostens verwurzelt, geht aber viel, viel weiter. Dies ist Fusion Food im besten Sinne des Wortes, denn hier werden syrische, palästinensische und aschkenasische Kochtraditionen vereint und mit den asiatischen Einflüssen Londons oder New Yorks kombiniert.

Hier kommen also 5 superfeine Rezepte zum Nachkochen: Besorgt euch Tahini, Za'atar und Sumac beim Asiaten an der Ecke (oder immer öfters im örtlichen Supermarkt) und schon kann's los gehen!

Sabich – israelisches Frühstücks-Sandwich

Nach Haya Molcho (4 - 6 Personen)

Zutaten:

Für den Tomatensalat:

4 Tomaten

1 Knoblauchzehe

1 Handvoll Korianderblatter

2 EL Olivenöl

1 TL Zitronensaft

etwas Meersalz

Für die Auberginen:

Rapsöl zum Frittieren

2 Auberginen

etwas Mehl

Meersalz

5 Eier

4–6 kleine runde Focacciabrote

250g Tahini

80g «Amba» (300g Mangopickles aus dem Asiamarkt, 100 ml Wasser, 100 ml Rapsöl mit Pürierstab oder Standmixer zu cremiger Sauce mixen)

50g Zhug (jemenitische Gewürzsauce: 3 Knoblauchzehen fein gehackt, 15g Koriander fein gehackt, 25 g Petersilie fein gehackt, 2 grüne Papriaka, gehackt, 4 EL Olivenöl, Meersalz. Masse mit Olivenöl mischen und mit Salz abschmecken).

1 Handvoll Korianderblätter

Zubereitung:

Tomaten in Würfel schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Korianderblätter ebenfalls fein hacken. Knoblauch und Koriander mit Olivenöl und Zitronensaft in einer Schüssel vermischen, mit Salz würzen. Tomatenwürfel unterheben und bis zum Servieren ziehen lassen.

Ausreichend Rapsöl in einem hohen Topf erhitzen. Auberginen schälen und der Länge nach in 5 mm dicke Scheiben schneiden. Mit Mehl bestauben und im heissen Öl frittieren, bis sie eine goldbraune Farbe annehmen. Mit einem Schaumlöffel herausheben, auf Kuchenpapier abtropfen lassen, dann salzen.

Eier 6 Minuten kochen, anschliessend schälen, halbieren oder in Scheiben schneiden und salzen.

Focaccia mit Tahina und Amba beträufeln. Auberginen, Eier und Tomatensalat darauf verteilen, mit Zhug würzen und mit Korianderblattern garnieren.

Ijeh B'Lahmeh – syrische Latkes mit Fleisch und Gewürze

Nach Janna Gur; (15 bis 20 Plätzchen)

Zutaten:

4 Eier

1 grosse Zwiebel, grob gehackt

2 EL Matze-Krümel oder Semmelbrösel

1 Bund frische Petersilie

1 Bund frischer Koriander

1/2 Bund frische Minze

3 bis 4 Frühlingszwiebel

300 g Rinderhackfleisch oder eine Lamm- und Rindfleischmischung

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

2 bis 3 EL Pinienkerne (bei Bedarf)

Rapsöl zum Frittieren

Zum Servieren bei Bedarf: Pitabrötchen oder Ciabatte, rote Zwiebelscheiben, frische Kräuter, Tomatenscheiben, Tahini und dergleichen.

Zubereitung:

Eier, Zwiebeln, Matze oder Brotkrümel, Petersilie, Koriander, Minze und Frühlingszwiebeln in einen Mixer geben und grob zerkleinern. In eine Schüssel geben.

Hackfleisch, Salz, Pfeffer und Pinienkerne hinzufügen und gut vermischen.

Etwas Öl in einer grossen Antihaftpfanne erhitzen. Mit einer Suppenkelle Portionen hineingeben, dass sie etwa 10cm grosse Plätzchen ergeben; mittlerer Hitze 3 bis 4 Minuten auf jeder Seite braten. Zum Abtropfen auf Papiertücher legen.

Mit Pita und Barnitur servieren.

Für eine vegetarische Variante: Fleisch weglassen, Matze-Mehl-Anteil auf zirka 5 EL erhöhen.

Bulgur mit Tomaten, Auberginen und Joghurt

Nach Yotam Ottolenghi (2-4 Personen)

Zutaten:

Bulgur:

250g Bulgur

400g Kirschtomaten

3 Zwiebeln, in dünne Ringe geschnitten

3 Knoblauchzehen, zerdrückt

1 EL Tomatenmark

1 TL gemahlener Piment (Allspice)

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer​

Auberginen:

2 grosse Auberginen, in zirka 3 cm grosse Stücke geschnitten

4 EL Olivenöl

etwa 1/2 TL Salz und Pfeffer

Joghurt:

200g griechischer Joghurt

10 Minzblätter, fein gehackt

Zeste einer halben Zitrone, abgerieben plus etwas Zitronensaft

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Ofen auf 200 Grad vorheizen.

Auberginen mit etwas Olivenöl, Salz und einer guten Prise Pfeffer in eine Schüssel geben und alle Zutaten gut miteinander vermengen. Auberginen auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech verteilen und im vorgeheizten Ofen zirka 40 Minuten rösten, bis sie eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Nach der Hälfte der Zeit einmal wenden.

Derweil eine grosse Pfanne (mit passendem Deckel) auf mittlere Hitze erhitzen. Darin Zwiebel zirka 10 Minuten im Olivenöl unter Rühen anbraten, bis sie gebräunt und weich sind. Knoblauch und Piment zufügen und für 1 weitere Minuten braten, dann die Kirschtomaten zufügen und mit einem Kartoffelstampfer oder Gabel etwas zerdrücken.

Tomatenmark unterrühren und nach 1 Minute 400 ml heisses Wasser. 1 TL Salz und den Bulgur zufügen und unterrühren. Alles aufkochen lassen und dann bei schwacher Hitze und mit geschlossenem Deckel gute 10 Minuten garen, die Pfanne vom Herd nehmen und weitere ca. 15 Minuten bei geschlossenem Deckel ziehen lassen.

Joghurt ein einer Schüssel mit dem Zitronenzeste und Minze verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und etwas Zitronensaft abschmecken.

Auberginen aus dem Ofen nehmen. Zum Servieren auf die Bulgur geben; etwas Joghurt darüber träufeln.

Grüne Shakshuka

Nach Haya Molcho (4 - 6 Personen)

Zutaten:

100g Lauch, gewaschen und in 1cm breite Stückchen geschnitten

30g Butter

250g Blattspinat, dicke Stiele entfernt

25g Petersilie

25 ml Rahm

etwas Meersalz

1 kleine Fenchelknolle

2 Frühlingszwiebeln

1 EL Olivenöl

50g Kaschkawal-Käse (oder Fontina o.Ä.)

20g Parmesan

6 Eier

Sauerteigbrot zum Servieren

Zubereitung:

Butter in einem Topf schmelzen, den Lauch dazugeben und bei niedriger Temperatur zirka 15 Minuten garen, bis er weich ist. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

Zirka 50g Spinat zur Seite legen; Übrigen Spinat mit Petersilie samt Stielen zum Lauch in den Topf geben und anschwitzen, bis der Spinat in sich zusammenfällt. Rahm und 75 ml Wasser dazugeben und mit dem Pürierstab oder im Standmixer cremig pürieren. Mit Salz abschmecken.

Fenchel halbieren, den Stunk entfernen und die Knolle in feine Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln putzen und quer halbieren. Olivenöl in einer grossen Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen, Frühlingszwiebeln und Fenchel darin 3 Minuten ganz leicht braten. Salzen und auf einem Teller zur Seite legen.

In derselben Pfanne den zur Seite gelegten Spinat mit 1–2 EL Wasser zusammenfallen lassen. Salzen und zunächst die Spinatmasse, dann Fenchel und Frühlingszwiebeln gleichmäßig darauf verteilen. Kaschkawal-Käse und Parmesan grob reiben und über das Gemüse streuen. Mit einem Löffel 6 Mulden formen, in jede Mulde 1 Ei schlagen. Salzen, vor allem das Eigelb, und abgedeckt 4–5 Minuten garen, bis das Eiweiss fest wird, das Eigelb jedoch noch flüssig ist (wie bei einem pochierten Ei).

Weiteren Parmesan über die Eier reiben. Mit Olivenöl beträufeln und mit frischem Brot servieren.

Hummus mit Lamm

Nach Yotam Ottolenghi (2-4 Personen)

Zutaten:

Lammhack:

250g Lammhack

1/2 Zwiebel, fein gehackt

1 EL Olivenöl

1/2 TL Kreuzkümmelpulver

1/2 TL Korianderpulver

1/2 TL Chilipulver

ein wenig Zimtpulver

1/4 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 TL Salz

Hummus:

400 g Dose Kichererbsen, abgetropft

4 EL Wasser

1 Knoblauchzehe

Saft von 1/2 Zitrone

2 EL Tahini

2 EL Olivenöl

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

etwas Pinienkerne, Petersilie, Olivenöl zum garnieren

Zubereitung:

Eine grosse, flache Pfanne auf mittlere Hitze erhitzen und darin die Pinienkerne etwas rösten, bis sie goldbraun sind. Pinienkerne aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

Olivenöl und Zwiebel in die Pfanne geben und glasig dünsten. Hitze auf hoch stellen und Hackfleisch, Gewürze und Salz hinzufügen. 3 Minuten unter Rühren braten. Beiseite stellen und abdecken, damit es nicht austrocknet.

Alle Zutaten für den Hummus ausser Salz in eine Küchenmaschine oder einen Mixer geben und fein pürieren streichen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken (aufpassen_ Verschiedene Kichererbsenarten haben unterschiedliche Salzgehalte). Bei Bedarf kann etwas Zitronensaft beigefügt werden.

Soviel Wasser unterrühren, bis eine Ketchup-artig Konsistenz erreicht ist (dies gilt im Nahen Osten als «richtiger» Hummus, nicht die dicke Konsistenz, die typisch für den hierzulande im Supermarkt gekauften Hummus ist).

Hummus auf einem Teller verteilen. Lammhack darüber geben, mit Pinienkerne und feingehackte Petersilie bestreuen. Etwas Olivenöl darübertröpfeln. Mit Pita-Brot servieren.

