Quiz

Klick auf alles, das du schon mal gemacht hast:

Mit einer Mischung von Mitleid und Ekel das Starbucks-Menu betrachtet.

Ebenso das von Domino's.

Dich gernervt, wenn die Gäste ungeniert weiter smalltalken, obwohl die Pasta serviert wurde und diese gopfnomol kalt wird?!

Auf der Achterbahn/in der Sauna/beim Rheinfall oder an einem sonstwie total unpassenden Ort über Essen diskutiert.

Dich erstaunt gezeigt, dass dein Schätzli die Pasta erstaunlich gut hinbekommen hat, obwohl er/sie keine italienischen Wurzeln hat.

Schon mal erstaunlich lange über die relativen Vorzüge von prosciutto crudo di San Daniele gegenüber prosciutto crudo di Parma diskutiert.

Im Resti zu viele Grissini gegessen, selbst wenn diese nicht einmal die feinen waren, sondern die billige Variante aus der Plastikverpackung.

Im Resti doch noch das Schöggeli zum Espresso gegessen, obwohl du nach Antipasto, Vorspeise, Hauptgang und Wein so was von voll warst.

Dich erstaunt gezeigt, wenn der Restaurantchef am Schluss keinen Limoncello offeriert.

Drei Worte: One Pot Pasta ... WTF??

Mit tiefer Genugtuung jemandem erklärt, dass Nutella italienisch ist.

Mit noch tieferer Genugtuung einem Österreicher erklärt, dass das Wiener Schnitzel ursprünglich aus Milano stammt, wo es costoletta alla Milanese heisst. Und eh feiner ist.

Dich einen feuchten Dreck darüber geschert, dass nach der Nutella und der costoletta die Leute dich nun für den endgültigen Klugscheisser halten und noch hinzugefügt, dass Spaghetti Bolognese als Gericht eigentlich gar nicht existiert, imfall.

Nicht verstanden, wie Menschen in gewissen Ländern derart grosse Frühstücke essen können.

Mit einem lautstarken «nooooo» verhindert, dass jemand Olivenöl ins Pasta-Kochwasser leert.

Dich still genervt, wenn in jenem grossartigen Restaurant im Piemont deine Begleitung die grossartigen lokalen Spezialitäten auf der Speisekarte überfliegt und am Ende eine langweilige insalata caprese bestellt.

Bei Familiennachtessen längst die Hoffnung aufgegeben, dass sich die Nonna je mal gemütlich hinsetzen wird. Nö, die wird auf ewig zwischen Küche und Esstisch umhergispeln; ist halt so.

An der Beach Bar eine granita alla menta bestellt.

Das Konzept einer Salatsauce nie wirklich verstanden. Öl, Essig und Salz tut's doch auch, oder?

Auch an einem Arbeitstag zum Mittagessen ein Glas Wein getrunken.

Dir ab und an selbst am Nachmittag una correttura zum café gegönnt.

Geschmunzelt, als die Deutschen am Nachbartisch nach dem Mittagessen noch Cappuccino bestellen.

Damals schon, im Klassenlager, lieber auf das Nachtessen verzichtet, als den pampigen Kleister gegessen, den sie als Risotto bezeichneten.

Den Kopf geschüttelt, als jemand Parmesan zu spaghetti alle vongole verlangte.

Eine tiefe innere Traurigkeit verspürt, wenn jemand Carbonara mit Rahm kocht.

Dich genervt, wenn jemand einen Löffel für die Spaghetti benutzt.

Dich genervt, wenn jemand die arme Pasta in der Sauce ertränkt.

Dich genervt, wenn jemand solche kulinarische Barbarei mit «Ich hab's eben gern» rechtfertigt.

Und überhaupt: Dich genervt über die grassierende weltweite Verballhornung guter, ehrlicher italienischer Esskultur.