20 Jahre nach «Moi ... Lolita» – was wurde eigentlich aus Alizée?



20 Jahre ist es nun schon her, dass uns eine junge Französin namens Alizée Jacotey verzauberte.

gif via youtube

«Moi ... Lolita» wurde am 4. Juli 2000 veröffentlicht und feierte im Sommer darauf internationale Erfolge. Doch was uns am meisten geblieben ist, sind wohl die Bilder aus dem dazugehörigen Musikvideo:

gif via youtube

Hier der ganze Clip (weil du es jetzt ganz dringend sehen willst.) Video: YouTube/Moi, Alizée

Ganz schön sexy, oder? Schnell mussten wir uns in Erinnerung rufen, dass Alizée zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erst 15 Jahre jung war.

Jup. 15.

Alizée war quasi ein Kinderstar.

Doch was wurde aus Alizée?

Mit «Moi ... Lolita» wurde Alizée im Jahr 2000 international gefeiert, sahnte einen Preis nach dem anderen ab und füllte Konzerthallen auch ausserhalb Frankreichs.

Hier gewinnt Alizée im Jahr 2002 den Preis für die beste französische Künstlerin an den World Music Awards in Monaco. Bild: AP

2003, im zarten Alter von 19 Jahren, heiratete sie den französischen Sänger Jérémy Chatelain in Las Vegas, 2005 kam ihre Tochter zur Welt. 2011 trennte sich das Paar.

An ihren Erfolgs-Hit konnte die französische Sängerin nicht mehr anknüpfen. Zwar veröffentlichte die Künstlerin aus Korsika nach ihrem ersten Album «Gourmandises» fünf weitere Platten, ausserhalb von Frankreich oder Belgien fand sie damit aber wenig Anklang.

Mit der Musik hat Alizée auf Weiteres abgeschlossen, wie sie 2017 dem französischen Magazin Télé Star in einem Interview verriet:

«Wenn mich jemand anruft und fragt, ob wir was machen wollen, mache ich es mit Freude. Aber jetzt, nach 17 Jahren und sechs Alben, möchte ich lieber erst mal eine Pause machen.»

Dafür scheint Alizée ein anderes Talent entdeckt zu haben. Im Jahr 2013 machte sie in der Promi-Tanzshow «Danse avec les stars» mit und holte sich den ersten Platz.

Doch nicht nur den Pokal nahm sie mit nach Hause, sondern auch gleich ihren Tanzpartner Grégoire Lyonnet, den sie 2016 zu ihrem Ehemann machte.

Gemeinsam eröffneten die beiden 2017 eine Tanzschule.

Im November 2019 kam Alizées zweite Tochter, das erste gemeinsame Kind des Paares, zur Welt. Ihre Tochter aus erster Ehe ist übrigens inzwischen 14 Jahre alt.

Im Moment ist die 35-jährige Alizée also vor allem Mami. Das zeigt sie auf Instagram, wo sie aktull ihr neues Familienleben zelebriert.

(Ausserdem hat Alizée einen Hund – der mindestens genauso cool ist wie sie. :-))

bild: instagram/alizeeofficiel

(sim)

