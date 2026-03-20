Der amerikanische TV-Star Chuck Norris ist mit 86 Jahren verstorben. Bild: keystone

Chuck Norris ist tot: Die besten Witze über den TV-Star

Der amerikanische TV-Star Chuck Norris ist mit 86 Jahren verstorben. Unvergessen bleiben neben seinen Filmauftritten auch die Witze über ihn.

Josephin Hartwig / t-online

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Chuck Norris ist tot. Nach einem nicht näher benannten Notfall war der Schauspieler und Kampfsportler in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Freitag bestätigte seine Familie dann seinen Tod. Er wurde 86 Jahre alt.

Der US-Amerikaner wird durch seine zahlreichen Filmauftritte in Erinnerung bleiben – doch nicht nur dafür: Rund um Chuck Norris hatte sich ein einzigartiger Witzekult entwickelt, der bis heute Bestand hat. Ausgerechnet seine stets hypermaskulinen Rollen haben ihn über die Jahre hinweg zu einer beliebten Witzvorlage werden lassen.

1. Chuck Norris ist der Einzige, der die Zeit wirklich totschlagen kann.

2. Die Schweiz ist nur deshalb neutral, weil sie noch nicht weiss, auf welcher Seite Chuck Norris steht.

3. Chuck Norris kann ein Happy Meal zum Weinen bringen.

4. Chuck Norris hat den Roadrunner gefangen.

5. Chuck Norris hat als Kind auch Sandburgen gebaut – wir kennen sie heute als Pyramiden.

6. Am Anfang war nichts... Dann hat Chuck Norris diesem Nichts einen Roundhouse-Kick verpasst und gesagt: «Besorg dir 'nen Job.» Das ist die Geschichte des Universums.

7. Chuck Norris kennt die letzte Ziffer von Pi.

8. Chuck Norris kann chinesisches Essen mit einem Stäbchen essen.

9. Voldemort nennt Chuck Norris «Du-weisst-schon-wer».

10. Der Bart von Chuck Norris verdeckt kein Kinn, sondern eine weitere Faust.

11. Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris.

12. Chuck Norris hat bis unendlich gezählt – zweimal.

13. Chuck Norris malt nicht den Teufel an die Wand – der Teufel malt Chuck Norris an die Wand.

14. Chuck Norris bekommt bei Praktiker 20 Prozent auf alles. Auch auf Tiernahrung.

15. Es gibt keine Evolutionslehre. Nur eine Liste von Tieren, die von Chuck Norris die Erlaubnis bekommen haben, weiterzuleben.

16. Chuck Norris schläft nicht. Er wartet.

17. Chuck Norris' Tränen heilen Krebs. Zu schade, dass er nie weint. Niemals.

18. Chuck Norris schläft bei Licht. Nicht weil er Angst vor der Dunkelheit hat – die Dunkelheit hat Angst vor ihm.

19. Wenn Chuck Norris Liegestützen macht, drückt er die Welt nach unten.

20. Wenn Chuck Norris in den Himmel schaut, fangen die Wolken an zu schwitzen. Manche nennen es Regen.

21. Chuck Norris schläft mit einem Kopfkissen unter seiner Waffe.

22. Chuck Norris wird nie einen Oscar als Schauspieler bekommen – weil er nicht schauspielert.

23. Chuck Norris entführt Aliens.

24. Chuck Norris hat alle Farben erfunden. Ausser Rosa! Tom Cruise hat Rosa erfunden.

25. Es gibt keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Chuck Norris lebt in Oklahoma.

26. Was geht den Opfern von Chuck Norris als letztes durch den Kopf? Sein Fuss!

27. Chuck Norris trägt keine Uhr – ER entscheidet, wie spät es ist.

28. Chuck Norris hat den Niagara-Fall gelöst und die Formel 1 ausgerechnet!

29. Chuck Norris wird nicht krank. Er bietet Viren einen Unterschlupf.

30. Chuck Norris hat das tote Meer erschossen.

31. Chuck Norris spielt nicht Gott. Spielen ist für Kinder.

32. Einige dachten, dass Monster von Loch Ness war ein Saurier. Chuck Norris fand, es schmeckte wie Huhn.

33. Chuck Norris würzt sein Steak mit Pfefferspray.

34. Chuck Norris hat bei Burger King einen BigMac bestellt – und hat ihn bekommen!

35. Chuck Norris macht Liegestütze und Sit-ups zur gleichen Zeit.

36. Chuck Norris rasiert sich nicht. Er schärft die Klinge an seinem Bart.

37. Chuck Norris hat das Krankenhaus gebaut, in dem er geboren wurde.

38. Chuck Norris kann M&Ms nach Alphabet sortieren.

39. Chuck Norris besteht die Führerscheinprüfung zu Fuss.

40. Chuck Norris kann mit zwei Händen 29 zeigen.

41. Chuck Norris hat mal einen Anstarr-Wettbewerb gegen sein Spiegelbild gewonnen.

42. Das einzige Mal, dass Chuck Norris sich irrte, war, als er dachte, er hätte sich geirrt.

43. Chuck Norris kann sich für ein Gruppenfoto allein im Halbkreis aufstellen.

44. Chuck Norris hat keine Freunde. Er hat Fans!

45. Chuck Norris tötet ohne Waffen. Er ist Pazifist.

46. Chuck Norris hat die Azteken ausgerottet. Es war ihnen eine Ehre.

47. Chuck Norris benutzt Tabasco als Augentropfen!

48. Chuck Norris kann Spanisch auf Englisch.

49. Chuck Norris ist Darth Vaders Vater!

50. Chuck Norris kennt alle Chuck Norris Witze – er hat sie erfunden!

51. Chuck Norris hat sich aus dem Bauch seiner Mutter durch einen Roundhouse-Kick befreit. Kurz darauf wuchs ihm ein Bart.

52. Wenn Bruce Banner wütend wird, verwandelt er sich in Hulk. Wenn Hulk wütend wird, verwandelt er sich in Chuck Norris.

53. Chuck Norris kann mit einer Lupe Feuer machen – bei Nacht.

54. Chuck Norris kann Drehtüren zuknallen.

55. Chuck Norris isst keinen Honig. Er kaut Bienen.

56. Wenn Chuck Norris teilt, bleibt kein Rest.

57. Chuck Norris war Kamikaze-Pilot. Zwölf mal.

58. Popeye isst Spinat! Chuck Norris isst Popeye.

59. Die Kinder schlafen nachts mit Superman-Schlafanzügen. Superman schläft mit einem Chuck-Norris-Schlafanzug.

60. Chuck Norris isst zu jeder Mahlzeit ein Steak – meistens vergisst er, vorher die Kuh zu schlachten.

61. Ich habe gesehen, dass Chuck Norris bei Twitter trendet und vermute, er hat das Coronavirus in die nächste Woche gekickt.

62. Chuck Norris entführt Aliens.

63. Chuck Norris hat mal der Erde einen Roundhouse-Kick verpasst. Sie dreht sich immer noch.

64. Der Film «300» sollte eigentlich «1 – Chuck Norris gegen die Perser» heissen. Aber wer schaut schon einen 3-Sekunden-Film?

65. Chuck Norris verwählt sich nicht. Wenn du abhebst, warst du am falschen Telefon.

66. Chuck Norris spricht während der Fahrt mit dem Busfahrer.

67. Chuck Norris kann Bälle umkippen!

68. Chuck Norris hat einen Grizzlybär-Teppich. Der Bär lebt, hat bloss Angst, sich zu bewegen.

69. Chuck Norris kann ein Feuer entfachen, indem er zwei Eiswürfel aneinander reibt.

70. Das Universum dehnt sich aus, weil es versucht, Chuck Norris aus dem Weg zu gehen.

71. Wenn Chuck Norris mit nassen Fingern an der Steckdose rumfummelt, kriegt das Kraftwerk einen Schlag.

72. Chuck Norris hat sich einmal im Wald verlaufen. Niemand hat den Wald jemals wiedergesehen.

73. Chuck Norris hat seine Mutter nach seiner eigenen Geburt nach Hause gefahren.

74. Chuck Norris hat einmal die Jungferninseln besucht. Danach hiessen die anders.

75. Chuck Norris lässt sich nicht gegen das Coronavirus impfen. Das Coronavirus wird mit Chuck Norris geimpft.

76. Chuck Norris darf zwischen der weissen Linie und dem Zug stehen.

77. Bill Gates lebt in ständiger Angst, dass der PC von Chuck Norris abstürzt.

78. Chuck Norris hat Sandpapier gezeigt, wie man so richtig rau sein kann.

79. Wenn Chuck Norris beim Schwarzfahren erwischt wird zahlt der Busfahrer die Strafe.

80. Chuck Norris niest mit offenen Augen.

Verwendete Quellen: