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Hier werden die biederen Alltagsautos von anno dazumal gefeiert

Ein Hoch auf das Unspektakuläre!

Bild: hagerty
Am Festival of the Unexceptional werden die vergessenen, billigen Alltagsautos von anno dazumal gefeiert.
16.08.2026, 05:5916.08.2026, 05:59
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Edle Oldtimer werden immer hohes Renommee geniessen. Und Auto-Festivals, an denen millionenschwere Ferraris oder Bugattis prämiert werden, gibt es zur Genüge.

Aug 20, 2023 Pebble Beach, California, USA: Best of Show Winner. 1937 Mercedes Benz 540K Special Roadster owned by Jim Patterson of Luisville Kentucky, wins the prestigious 72nd Pebble Beach Concours ...
Bild: www.imago-images.de

Klar, so ein Mercedes-Benz 540K war schon immer ein schönes Ding. Auch klar: Ein Auto, das schon zur Luxusklasse gehörte, als es neu war, wird auch als Oldtimer als exklusives Luxusding gehandelt werden. Und hey – selbst wenn man mal die üblichen Verdächtigen sein lässt und stattdessen kurlige Raritäten sucht, findet man gehörig spannendes Zeugs. Wir hatten ja kürzlich darüber berichtet:

Nichts gegen eure Millionen-Oldtimer, doch diese Dinger hier sind viel cooler

Wunderschöne Klassiker, exklusive Raritäten, geschichtsträchtige Rennwagen – solche gibt's an schicken Events wie Pebble Beach oder das Goodwood Festival of Speed zu sehen.

Daneben gibt es noch ein Auto-Festival, das … anders ist. Dort werden die Ottonormalvergaser, die Mittelklassekombis und die PS-Sparer von einst gefeiert. Willkommen am Festival of the Unexceptional, das jährlich im Juli an wechselnden Orten in Südengland stattfindet.

Festival of the Unexceptional 2026 https://www.hagerty.co.uk/official-events/hagerty-festival-of-the-unexceptional/
Das FOTU findet alljährlich im Juli an wechselnden Locations in Südengland statt. Heuer war's auf dem Gelände von Grimsthorpe Castle in Bourne..Bild: hagerty

Diese ganz spezielle Spezies von Auto-Nerd, die sich hier versammelt hat, ist nicht gekommen, um ihre meist reichlich unbeeindruckenden Leistungsdaten zu vergleichen. Nein, hier werden Kurbelfenster, Stoffsitze und die Felgenauswahl des Kumpels abgefeiert.

Festival of the Unexceptional - Auto-Meeting mal anders https://www.instagram.com/candyshowroom/reels/
Bild: instagram/candyshowroom
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Billig begeistert. Plastic is fantastic. Basis ist Bombe. Depression auf vier Rädern, gewissermassen – das ist hier die höchste Form kreativen Selbstausdrucks.

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Bild: instagram/candyshowroom
Festival of the Unexceptional 2026 https://www.hagerty.co.uk/official-events/hagerty-festival-of-the-unexceptional/
Bild: hagerty

Hier dürfen Autos glänzen, die du 1998 auf dem Aldi-Parkplatz gesehen hättest (und die du heute meist nur noch auf dem Schrottplatz antriffst), …

Festival of the Unexceptional - Auto-Meeting mal anders https://www.instagram.com/candyshowroom/reels/
Bild: instagram/candyshowroom

… laut Festival-Konzept, «Ganz normale Kisten, zu denen die allermeisten Menschen einen echten Bezug haben: Das erste Auto, das du selbst gefahren bist, das Auto deiner Eltern oder einfach die Karre, die du in der Einfahrt vom Nachbarn bewundert hast.»

Festival of the Unexceptional 2026 https://www.hagerty.co.uk/official-events/hagerty-festival-of-the-unexceptional/
Bild: hagerty

Es sind genau die Autos, die neu derart allgegenwärtig waren, dass unsere kollektive Gleichgültigkeit dazu führte, dass sie heutzutage überraschend selten geworden sind.

Und keine mehr als die «Spezialeditionen», jene Marketing-Schnellschüsse, die mit ein paar trendigen Klebern und schrägen Innenraumfarben in limitierter Zahl angeboten wurden.

Festival of the Unexceptional - Auto-Meeting mal anders https://www.instagram.com/candyshowroom/reels/
Bild: instagram/candyshowroom

Ein Ford Mondeo ist dir zu sehr ein Monument der Mittelmässigkeit? Nicht aber der Mondeo «Ghia». Ein Citroën Saxo ist dir etwas gar bieder? Versuch's mit dem Saxo «Scandal»! Egal, wo du hinschaust: Du findest garantiert eine abstruse Farbkombi, gepaart mit einem skurrilen Logo.

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Bild: instagram/candyshowroom

Demnach wäre «Unexceptional» vielleicht die falsche Wortwahl. Oder zumindest eine ironische Anspielung, denn viele dieser Kisten sind mittlerweile verdammt selten.

Was sie aber definitiv nicht sind: teuer. Das Festival of the Unexceptional ist wahrscheinlich das demokratischste Autotreffen der Welt.

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gif: instagram/candyshowroom

Kaum etwas lässt dich deinen Individualismus so sehr ausleben wie ein altes Auto. Und du solltest kein teures, exklusives Geschoss brauchen, um dabei zu sein.

Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Fantasie und Sinn für Spass.

Und ein Ticket zum Festival of the Unexceptional.

Festival of the Unexceptional 2026 https://www.hagerty.co.uk/official-events/hagerty-festival-of-the-unexceptional/
Gewinner des Concours de l'Ordinaire 2025: 1992 Skoda Favorit Forum. Bild: hagerty
Festival of the Unexceptional 2019: Best in Show was won by a 1977 Morris Marina 1.3 Deluxe Estate, which the owner had rescued from being scrapped when the garage that housed it was scheduled for de ...
Concours de l'Ordinaire am FOTU 2019 (V.L.): 1978 Vauxhall Chevette E (zweiter Platz), 1977 Morris Marina 1.3 Deluxe Estate (erster Platz), 1982 Peugeot 305 SR Kombi (People's Choice Award).Bild: wikicommons
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