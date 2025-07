14 Top-Orte zum Schlussmachen in der Schweiz ✨

Für den Fall der Fälle – man kann ja nie wissen ...

Auf TikTok geht gerade ein Video viral, das für einmal tatsächlich lustig ist. Es geht um die Liebe – oder deren Aus. Denn anstatt sülziger oder pseudo-psychologischer Dating-Tipps werden dir darin die Hotspots in deutschen Städten zum Schlussmachen gezeigt. Aktuell: Heidelberg.

Witziger als die Orte an sich ist die jeweilige Begründung beziehungsweise der dazu passende Schlussmach-Spruch. Das sieht dann etwa so aus:

Dieses Video geht gerade durch die Decke und hat über eine halbe Million Aufrufe. Das Publikum ist hellauf begeistert, es kommen immer mehr verschiedene «Trennungs-Städte» dazu.

Nun, diesen Schlussmach-Zug wollen wir natürlich keinesfalls verpassen. Wir haben uns also gefragt, an welchen Hotspot in der Schweiz Schlussmachen promotet werden könnte. Hier ein paar der Ideen, die absolut Sinn ergeben:

Kapellbrücke, Luzern

Bild: Keystone/watson

Bundesplatz in Bern

Bild: keystone/watson

Langstrasse, Zürich

Bild: keystone/watson

Schloss Laufen in Dachsen

Bild: keystone/wtason

Barfüsserplatz in Basel

Bild: keystone/watson

Ja, ja, funktioniert nur auf Schwiizerdüütsch.

Der Hauptsitz der Vereinten Nationen, Genf

Bild: keystone/watson

Bahnhof Olten

bild: Keystone/watson

Pilatus, Innerschweiz

bild: Keystone/watson

Schokoladenmuseum Lindt Home of Chocolate, Zürich

Bild: keystone/watson

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Bild: keystone/watson

Wankdorf, Bern

bild: Keystone/watson

Altglas-Sammelstelle im Hafen Kleinhüningen BS

Bild: keystone/watson

Swissminiatur, Melide TI

Bild: keystone/watson

Rennbahn Oerlikon

bild: Keystone/watson

Aber du bist doch bestimmt lustiger. Hast du noch weitere Schlussmach-Hotspots? Immer her damit!

