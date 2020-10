Spass

Lifestyle

Halloween sei Dank – 22 Leute, die sich bös erschrocken haben



Bald ist Halloween – Hier kommen 22 Leute, die sich bös erschrocken haben 🎃

Jaja, wieder so ein Trend aus Amerika. Ähnlich wie der Valentinstag. Ein weiterer erfundener «Feiertag» der Wirtschaftsindustrie, um reichlich Kohle zu scheffeln.

Ihr dürft über Halloween denken, was ihr wollt. Wir tun das auch. Fakt ist, der Trend ist bei uns schon lange angekommen. Also nehmen wir doch das Positive daraus und amüsieren uns an etwas, was zu Halloween gehört, wie der Osterhase zu Ostern (warum auch immer): dem Erschrecken.

Da willst du nur gemütlich etwas essen und dann das.

Ganz ehrlich, wer würde nicht auch so reagieren?

Damit hat er nicht gerechnet.

Keine Sorge, es geht ihm vermutlich gut.

Und weg war sie. 🤷‍♀️

Bei solchen Freunden ...

Sie war eingeweiht. bild: imgur

Er nicht. 😅 bild: imgur

Er ist aber auch schreckhaft.

Jeder reagiert anders. 🤜

Aber manche reagieren gleich. 🤛

Da wurde wohl irgendein Trauma geweckt.

Er hat es irgendwie schon geahnt.

Nirgends ist man sicher.

Gerüchten zufolge rennt er immer noch.

Ratet mal, wer es gar nicht witzig fand.

Hier ist sogar der Hund in Halloween-Stimmung.

Die kleine Schwester hat ihren Bruder gerächt.

Zuerst ablenken, dann erschrecken.

Das kam überraschend.

Wer hat sich wohl mehr erschrocken?

Manchmal benötigt es gar kein Kostüm.

Nicht mit ihm!

Das Blatt hat sich gewendet.

Wenn das Erschrecken physisch wird.

(smi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

14 irre Kostüm-Ideen aus dem Internet Die Schweiz ist auf die Zombie-Apokalypse gut vorbereitet Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter

0 Kommentare Zum Login Dein Kommentar 0 / 600 Hier gehts zu den Kommentarregeln