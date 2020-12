Spass

16 Wanderbilder, die vom Nebel zerstört wurden



Dumm gelaufen – wenn Nebel dir das perfekte Wanderbild versaut

Eigentlich sollte alles weiss und mit Schnee bedeckt sein. So muss ein schöner Winter sein. Besonders kurz vor Weihnachten wünschen wir uns das eigentlich noch mehr als sonst. Die Weihnachtsdeko an den Häusern und in den Strassen leuchten dann besonders schön.

Aber nein, wir sitzen im grauen Nebel fest, der alles so grau und trostlos macht. Aber immerhin sind wir nicht die einzigen, denen der Nebel die schöne Aussicht versaut. Diesen Leuten ging es auf ihren Wanderungen genau gleich.

Die Weiten des Grand Canyon sind atemberaubend.

Die weltbekannte Golden Gate Bridge.

Und weil sie so beeindruckend ist, gleich nochmal die Golden Gate Bridge.

Wenn du von Arizona nach Japan reist, um den Mount Fuji zu sehen.

Eine 14 Kilometer lange Wanderung zur Trolltunga, Norwegen, um diese Aussicht zu geniessen.

Falls ihr mal auf den Färorer Inseln seid, ein Ausflug auf den Vagur lohnt sich auf alle Fälle.

Das schier unendliche Meer peitscht mit seinen rauen Wellen gegen die steilen Küsten Irlands. Ein atemberaubender Anblick.

Natürlich haben wir auch in der Schweiz unglaubliche Berge. Hier stellvertretend dafür: das Matterhorn.

Hier fühlt sich jeder und jede gleich wie eine Prinzessin, beim Schloss Neuschwanstein.

Der Glymur-Wasserfall in Island.

Sie schreibt dazu: «Wir denken, dass wir es geschafft haben, weil wir den Wasserfall hören können ... halt nur nicht sehen.»

Immerhin lässt er sich die Laune nicht vermiesen.

Dann doch lieber Kälte als Nebel:

Der Sonnenaufgang auf dem Mount Batur in Indonesien. 😍

Hier sehen wir nochmals den Grand Canyon. Beziehungsweise sehen wir ihn eben nicht.

Naja, wenn schon keine Aussicht, dann immerhin ein Stein. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Einmal im Leben den Mount Rushmore live sehen.

Im Skydeck Chicago hast du den Blick auf vier US-Bundesstaaten. Theoretisch.

Wie sieht es bei euch aus? Hat euch der Nebel auch schon mal das perfekte Foto vorenthalten?

Show us what you got ---> in den Kommentaren!

