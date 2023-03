Mit diesen 26 Schuhen wirst du definitiv zum Gesprächsthema – aber nicht zum positiven …

Egal, wie schön oder wie modisch dein Outfit ist, wenn die Schuhe nicht dazu passen, ist die ganze Grundidee dahin. Das ist bei exotischen Exemplaren ein Tanz auf Messers Schneide. Bei manchen Paaren hast du aber so oder so verloren, egal, was für ein Outfit du dazu anhast, mit ihnen hast du keine Chance.

Hier eine Auswahl der skurrilsten Schuhe, die du wohl je gesehen hast.

So kannst du dem Szenario direkt zuvorkommen.

Tauben? Warum denn eigentlich nicht?

Kommt daher die Redewendung: «Schmeckt wie eine Schuhsohle»?

Also zumindest praktisch ist es ja, oder?

Irgendwo ist gerade ein Chiropraktiker gestorben.

Wenn du Sneaker liebst und auf eine Hochzeit eingeladen bist.

Auch wir haben uns gefragt, was davon Schuh und was Mensch ist. 😅

Bis wir das gesehen haben:

Eine Augenweide, im wahrsten Sinne des Wortes. *ba dum tss*

Und jetzt weisst du auch, wohin deine Ladekabel immer verschwinden.

Das Exemplar, das alle Menschen aus Italien lieben werden.

Bei diesem Paar ist das Work-out gleich inklusive.

Zumindest für die Fasnacht oder Halloween ziemlich cool.

Für alle Fussfetischisten.

Hoffen wir mal, dass das ganze Fell wirklich auch vom Schuh kommt.

Bei diesen Exemplaren musst du einfach aufpassen, dass du beim Tanzen niemandem auf die Füsse trittst.

Immerhin ist es ein bisschen Kunst.

Das perfekte Paar, um die Polizei bei einem Verbrechen zu verwirren.

Für welche Altersgruppen dieser hier wohl gedacht ist. 🤷‍♂️🤷‍♀️

Sind das jetzt diese Schuhe von Federer, von denen alle immer reden?

Wenn eine Statikerin Schuhe entwirft:

«Du, wem’s gefällt, gell.»

Team Woody oder Team Buzz Lightyear?

Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Kunstleder ist. 😅

Gefällt er dir?



Homer-Simpson-Stimme: «Nein!»

Wie sehr kann jemand Phở-Suppe lieben?



Ja!



Dazu fällt uns dann auch nichts mehr ein ...

(smi)