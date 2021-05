Spass

28 Bilder, um deine innere Zufriedenheit und Ruhe zu finden



In einer Zeit, in der vieles gerade so hektisch und ungewiss ist, sehnen wir uns umso mehr nach KontinuitÀt. Einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen.

Es ist also wieder mal der perfekte Zeitpunkt fĂŒr Bilder und GIFs, die uns einfach entspannen. Bilder und GIFs, die, so wie sie sind, einfach gut sind – einfach, passend und konstant. So sollte es doch auch sein. Also lehnt euch zurĂŒck und geniesst es.

Was muss das bitte fĂŒr eine befriedigende Arbeit sein?

Über die Sinnhaftigkeit lĂ€sst sich streiten, aber fĂŒr die Optik ist es ein Genuss.

Was sonst zu einer Überflutung der KĂŒche fĂŒhrt, ist hier einfach nur perfekt.

Und so, liebe Kinder, werden Milchschnitten gemacht.

Da hatte jemand aber ein verdammt ruhiges HĂ€ndchen.

Ingenieurskunst in Perfektion.

So sehen M&Ms aus, bevor sie verpackt werden. 😉

Geniesst es einfach!

Tipp fĂŒr die absolute Entspannung: ZĂ€hlt einfach die Anzahl der hergestellten Cornetts.

Wer wĂŒrde nicht auch am liebsten mit seinem Finger dort durchfahren?

Der perfekte Loop oder eine Meisterleistung von einer sehr geduldigen Person?

Nicht anfassen, damit alles seine Ordnung behÀlt.

Der Traum eines jeden Gamers / einer jeden Gamerin: diese Schublade.

Ich weiss ja nicht, wie es euch geht, aber ich könnte stundenlang dabei zusehen.

Es muss ein Fake sein! đŸ˜±

An dieser Stelle sparen wir uns den Gag «Unbedingt bis zum Ende schauen».

Manchmal ist es besser, einen kĂŒhlen Kopf zu bewahren.

Und dann auch noch ganz einfach nachzumachen. 😍

Am besten nicht daran denken, wie du denn jetzt an die Bonbons kommst.

Wer kann sagen, nach wie vielen Brezeln sich das GIF wiederholt?

Die «Evolution» einer Tomate.

Wie wir es uns alle wĂŒnschen, in einer neuen Gruppe aufgenommen zu werden.

Stellt euch dazu noch das Tropfen des Regens auf dem Autodach vor. đŸ„°

Das perfekte Eis existiert ni...

Wie viele Versuche es wohl benötigte, damit das so perfekt funktioniert?

Was war wohl zuerst, die Brotdose oder das Brot?

Es ist so spektakulĂ€r, dass wir sogar ĂŒber die schlechte GIF-QualitĂ€t hinweg sehen.

Falls deine Freunde mal keine Zeit haben sollten, hier die Alternative.

(smi)

