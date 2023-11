Diese 23 lustigen Schilder hielten Leute am New York Marathon hoch

Ob diese 23 Schilder bei einem Marathon wirklich alle motivierend sind?

Mehr «Spass»

Stell dir vor, du stellst dich einem Marathon, um an deine körperlichen Grenzen zu gehen. Die komplette Strecke der rund 42 Kilometer ist gesäumt mit Menschen, die für dich klatschen und dich bejubeln.

Doch unter ihnen sind auch Menschen, die versuchen, dich ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. So geschehen am New Yorker Marathon. Die Zuschauenden machen es sich dort zum Sport, einander mit lustigen Schildern zu übertreffen.

Wir hoffen, er spricht nicht aus Erfahrung.

Traue niemals einem Furz nach Meile 14!

Immerhin sind sie gekommen.🤷‍♂️🤷‍♀️

Rennt schneller, die Giants spielen um 16.25 Uhr.

Wenn dich jemand böse ablenken will.

Wir haben versucht, Sie wegen Ihrer erweiterten Garantie zu erreichen.

Ob sie letztes Jahr wohl noch selber mitgelaufen ist?

An der Ziellinie gibt es Tequila.

Auch das eine sportliche Leistung.

Ich würde eher 26,2 Pizzen essen.

Stell dir vor, du gehst an deine Grenzen, hast schmerzende Füsse und dann liest du das.

Wer braucht schon Zehennägel?

Das ist mal eine berechtigte Frage.

Wovor zum Teufel rennt ihr alle weg?

Und wer unterstützt ihn mit einem Schild?

Ich habe monatelang trainiert, um dieses Schild zu halten!

Sie scheint schlechte Erfahrungen gemacht zu haben.

Wenn du glaubst, dass das schwer ist, versuch mal, in New York zu daten.

Ist das jetzt ein unterstützendes oder eben kein unterstützendes Schild? 😅

Brianna, laufe weiter vor deinen Problemen davon.

Nein, auch nicht mit Besen.

Du bist derjenige, der rennen muss. Nicht ich. Nicht Hermine. Du!

Über sowas macht man keine Witze!

Ich bin hierhergekommen, um meine Freunde zu unterstützen und um blutige Brustwarzen zu sehen.

Die ist ihr mit diesem Schild sicher.

Auch ich liebe Aufmerksamkeit.

Damit ist eigentlich alles gesagt.

Bleibt zu hoffen, dass Christopher Walken beim Marathon nicht mitgelaufen ist und das gesehen hat.

Mehr New York geht gar nicht.

Lässt sich leider nicht übersetzen, da es ein Wortspiel ist.

«The Office»-Fans dürften hier geschmunzelt haben.

Das sieht lang und hart aus. Das hat sie gesagt.

Ob sie das für ihren Mann hinhält?

26,2 Meilen ist nicht vergleichbar mit einer Heirat.

Immerhin kann sie nun darüber lachen.

Renn, als ob dein schlimmstes Hinge-Date hinter dir ist.

Hinge ist eine Dating App.

Nicht nur bei einem Marathon ein guter Tipp, sondern ganz generell. 😅

Nicht schurzen!

Wie viele böse Blicke sie wohl erhalten hat?

Du bist noch nicht mal annähernd da.

Damit hat sie wohl den ein oder anderen Mittelfinger gesehen.

Ich bin sicher, dass es vor 4 Monaten eine gute Idee war.

Das motiviert Sam definitiv, schnell wegzurennen.

Ich hoffe, 4 h 30 min zu brechen ist einfacher, als mein Herz zu brechen. Ich werde dich immer lieben, Sam.

(smi)