Mit diesen 23 Putz–Wins kann der Frühlingsputz kommen

Wie es aussieht, wenn pl├Âtzlich ein Swimmingpool einkracht und eine Garage flutet? So! ­čś│

Das nennt man dann wohl Pfusch am Bau. Wie sonst sollte man sich erkl├Ąren, dass dieser Swimmingpool in der brasilianischen Stadt Vit├│ria ganz pl├Âtzlich und ohne Fremdeinwirkung in sich zusammenbricht?

Das entsprechende Video, das gerade im Internet die Runde macht, zeigt das Ungl├╝ck aus zwei Perspektiven: Einmal von oben, wo das Wasser pl├Âtzlich aus dem Pool veschwindet, und einmal von unten, wo selbiges eine Autogarage ├╝berflutet. Immerhin: Menschen waren offenbar keine in der N├Ąhe, der ÔÇŽ