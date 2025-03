Picdump 134 – Du bist nur noch einen Klick von den besten Memes entfernt

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Hiä siwer wider, mitsch im Mittwoch und das heisst, äs git wider e schuppu Memes. Hitu sogar mit mu gsundu Salat im Titelbild. Das wird ja immer besser.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

PiDi - Salat mit Bärlauch

So soll das Werk heissen:

Bärlauchstinktnid



Die Idee kam von:

Eifachso



Und hier ist es:

bild: shutterstock/watson

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Ich liebe ihren Gesichtsausdruck.

Wir hören zu und urteilen nicht.

Ich:

Lichthupe ist am Start.

Der BMW hinter mir.

Ich, der knapp 200 km/h in einer 80-km/h-Zone fährt.



Oder im Kino in der 1. Reihe.

Ach, Wortspiele ... 🥰

Geben Sie mir 100 Push-ups!

Welche Grösse?

Fies!

Sie: Du bist Autist? Das bedeutet, dass du wirklich gut in Mathe bist, richtig?

Ich: Nicht mal ein wenig, nicht mal ein bisschen, nicht einmal fast.

Wer kennt das Gefühl?

Das ständige Gefühl, dass sich alle heimlich über mich lustig machen.

Ich, der/die versucht, Kontakte zu knüpfen.



Es ist so ein befriedigendes Gefühl.

Wenn du mit dem Staubsauger über einen Schmutzfleck fährst und es knistert.

Brian Best ist auch Brian fies.

Leck mich!

Danke für die Frage ...

Freund: Wie läuft's so im Leben?

Ich:

Ja, der kommt ganz flach.

Das erklärt einiges ...

So sieht mein Gehirn die ganze Zeit aus.

Dieser kurze Schock.

Wenn du versehentlich einen Blick auf dich selbst in der Self-Checkout-Kamera erhaschst.

Hauptsache nicht aufstehen.

Ich, wie ich versuche, mein Ladegerät anzuschliessen, ohne aus dem Bett zu steigen.

Das war immer so brutal …!

Ich, 7 Jahre alt, wie ich meine Mutter durch das Fenster des McDonald's-Spielplatzes anschaue, wenn sie sagt, dass es Zeit ist, zu gehen.

Und wir alle werden zu Heuchlern und Heuchlerinnen.

Neu gewordene Mütter so: Willst du mein neues Baby halten? Es ist so süss!

Das Baby:

Wer hat auch diese eine Person im Freundeskreis?

Bist du schon wieder high?

Ich:



Oh nein, der Arme kann nicht lesen.

Guter Einwand.

Stuntman im Fernsehen: Versuchen Sie das nicht zu Hause!

Ich (sitze auf der Couch und esse aus einer 5-Pfund-Tüte M&Ms): Okay.

Badumtss.

Das verstehe ich nicht.

Wenn wir uns selber anlügen.

23 Uhr: Okay, noch ein YouTube-Video und ich gehe schlafen.

3 Uhr morgens: Türkischer Mann miaut 10 Minuten ein Ei an.

Fragen, die die Welt bewegen.

Wenn ein Zentaur der grosse Löffel wäre, würde er so liegen … oder so?

Sieht doch appetitlich aus.

Ja, ich könnte es übersetzen ...

Wirklich eine gute Verbildlichung.

Acht Stunden Schlaf.

Sechs Stunden Schlaf.

Vier Stunden Schlaf.

Es ist so dramatisch!

Hunde-Notruf: Was ist Ihr Notfall?

Hund: MEIN BALL IST UNTER DER COUCH!

Hunde-Notruf: Haben Sie versucht, ihn anzubellen?

Hund: Es hat nicht funktioniert.

Hunde-Notruf: Oh mein Gott!

Hund: Oh mein Gott!

Und kostet vermutlich 439 Dollar.

Apple patentiert neues AirPods-Gehäuse mit interaktivem Display.

Ich kann nicht glauben, dass ich lange genug gelebt habe, um den gesamten Fortpflanzungszyklus eines iPod Nano zu erleben.



¯\_(ツ)_/¯

Viele können über dieses Meme lachen, aber nicht alle.

Spiegel: Wenn du mich zerbrichst, hast du 7 Jahre Pech. Kondome: Erbärmlich.

Das mit der Disziplin ist immer so eine Sache.

Ich: Ich muss wirklich anfangen, mich gesünder zu ernähren.

Freund: Willst du auswärts essen gehen?

Ich:

Du darfst gerne wieder in die Kommentarspalte schreiben, welches du bist.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, § Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2: