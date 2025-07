«Besitzt man eine Siedlung an einem Hafenstandort, kann man günstiger tauschen: An einem 3:1-Hafen tascht man 3 gleiche Rohstoffkarten in 1 Rohstoffkarte nach Wahl, an einem Spezialhafen tascht man 2 Rohstoffkarten des angegebenen Rohstoffs in 1 Rohstoffkarte nach Wahl.»