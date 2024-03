«Zürich am Meer und z Wallis als eigeni Insla, warum eigentlich nit? Mal lüägu was d Schmelzige vane Gletschter wägum Klimawandel nu so bewirkund ...»

(«Zürich am Meer und das Wallis als eigene Insel, warum eigentlich nicht? Mal schauen, was die Schmelzung der Gletscher durch den Klimawandel noch so bewirkt …» auf Walliserdeutsch.)