Herzlich willkommen beim watson-«Wetten, dass ...?» und du darfst sogar mitmachen!

Am 6. November gibt es ein vorerst einmaliges Show-Comeback der Kult-Sendung. Dies verkündete der ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann.

«Es wird ein ‹Wetten, dass..?›, wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine grosse Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat», so Heidemann.

Worte, die zwar die Vorfreude durchaus steigen lassen, jedoch die Wartezeit kaum verkürzen. Was können wir also tun, um diese zu überbrücken? Genau, ein eigenes watson-«Wetten, dass ...?». Und wer ist dafür als Moderator am besten geeignet? Richtig, unser hauseigenes Multitalent und Entertainer Mo-mas Gottschalk:

Freut sich auf kreative Wetten. Bild: watson/keystone

Die Pfannkuchenrolle

Peter-Gustav, der Mann aus Sursee und ehemaliger Fussballprofi, wettet, dass er einen Pfannkuchen in die Luft werfen, ein Purzelbaum machen und den Pfannkuchen wieder auffangen kann.

Peter-Gustavs Frau Käthy, die Frau des Mannes aus Sursee und des ehemaligen Fussballprofis, hat uns dieses Foto mit folgendem Vermerk geschickt:

«Ich habe Peschä die letzten Wochen kaum noch zu Gesicht bekommen, er war praktisch ununterbrochen am Trainieren.»

Hier verbrachte er einen Grossteil der letzten Wochen: im eigenen Trainings keller raum. bild: käthy/shutterstock/imgur

Kriegt Peschä die Pfannkuchenrolle hin? Ja, logisch! Nein, das kriegt er niemals hin.

Der Gleitschirmflug

Der professionelle Gleitschirmpilot Louie de la Fontaine behauptet, dass er an einem Hügel erfolgreich seinen Flug starten kann, ohne dabei mehr als neun Schritte zu gehen. Der erfahrene Pilot hält aktuell den Rekord für den höchsten Gleitschirmflug, den ein Mensch je gemacht hat (siehe Bild).

Louie bei seinem Rekord:

Aufgenommen mit einem iPhone. bild: shutterstock

Glaubst du an Louie? Na klar, er ist immerhin ein Profi. Das wird wohl nichts ...

Die Pantomimin

Die Zürcherin Patty-Lou hatte eine schwere Kindheit. Als sie auf die Welt kam, hat sie mit ihren Eltern die ersten 1 1/2 Jahre kein einziges Wort geredet. Dennoch liess sie sich ihren Lebensmut nie nehmen. Das will sie nun mit einer Wette beweisen. Sie wettet, dass sie es schafft, eine Pantomimin dazu zu bringen, sich zu bewegen. Ob sie dafür wirklich die richtige Taktik hat?

Das ist sie, Patty-Lou.

bild: imgur

Gewinnt Patty diese Wette? Yes! Go Patty, go! Nope ... 😒

Reise nach Jerusalem

Pete McWhite aus Louisiana, USA, behauptet nicht nur, dass er bei «Reise nach Jerusalem» unmöglich verlieren kann, er sagt auch, dass er jeweils auf unglaubliche Weise gewinnt.

Hier sehen wir Pete während der Generalprobe.

Pete ist die Person im roten Kreis. Bild: imgur

Schafft Pete seine Reise nach Jerusalem? Ja. Komm schon, Pete! Nein, bei Pete versagen die Nerven.

Wie sich herausstellte, war Clementine Brashford dieselbe Wette eingegangen ...



Das ist übrigens Clementine:

Bild: imgur

Balancieren

Der Künstler P. Ech aus Scuol will beweisen, wie gut er Dinge balancieren kann. Er wettet, dass er es schafft, vier Fernseher gleichzeitig auf je einem Zahnstocher zu balancieren.



Hier eines von vielen Kunstwerken des Künstlers:

Der Fernseher steht auf einem Zahnstocker! 😱 bild: watson/shutterstock

Gelingt P. Ech der wahnsinnige Balanceakt? Ja, er hat bestimmt genug lange geübt. Never ever!

1000 Schritte

Nach einer schweren Knieverletzung musste Ivan Freidlisbach seine Sportkarriere als Marathonläufer aufgeben. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, sich alternative Beschäftigungen zu suchen. Er machte es sich zum Ziel, so viele Weltrekorde wie möglich zu halten. Neben sieben bereits bestehenden, will er heute einen neuen und diesen Rekordversuch auch gleich mit einer Wette verknüpfen. Ivan wettet, dass er in 10 Sekunden 1000 Schritte schafft.



Ivan in seiner aktiven Zeit als Marathonläufer.

bild: watson/shuttersock/imgur

Gelingen Ivan die 1000 Schritte? Aber, hallo?! Der Mann hat 7 Weltrekorde, den 8. schafft er locker. Un-möglich!

Der Papierflieger

Bei dieser Wette meldet sich Carla de Lima aus einem Fussballstadion. Sie wettet, dass sie es schafft, einen Papierflieger während eines Spiels auf das Feld zu werfen, ohne, dass jemand es merkt. Was denkst du?

Carla scheint optimistisch zu sein.

Schafft Carla den Wurf? Ja, sie sieht zu motiviert aus, als dass sie es nicht schaffen würde. So sehr ich es ihr gönnen würde, ich glaube nicht, dass der Flieger unbemerkt auf dem Feld landen kann.

Der Flaschenwurf

Toni spielt seit Jahren Basketball. Jedoch nicht nur im klassischen Sinn. Egal wo er ist, er trainiert mit allem, was ihm in die Finger kommt. Das brachte ihn auf die Idee zu seiner Wette: Ähnlich wie Carla, die einige von euch vielleicht noch aus der Papierflieger Wette kennen, wettet er, dass er es schafft, während der Schule einen Basketballwurf zu machen, ohne, dass es jemand bemerkt.

Der bis in die Zehenspitzen motivierte Toni zeigt dem ehemaligen «Wetten, dass ...?»–Moderator in den Proben sein Talent.

bild: shutterstock/imgur

Glaubst du an Toni? Ja, er wird die Wette gewinnen. Sorry, Toni, aber ich glaube es ist zu schwer.

Toni kann so schnell werfen, dass wir die Wette in Zeitlupe übertragen müssen.

Die magische Bowlingkugel

Was wäre «Wetten, dass ...?» ohne Zauberei? Diese Frage hat sich Gunthar Zurbriggen gestellt. Der 18-jährige Hobbyzauberer behauptet, eine Bowlingkugel verschwinden zu lassen und sie dann an einem anderen Ort wieder herzuzaubern. Er sagte, dass er die Idee zu diesem Trick spontan während eine Partie Bowling hatte.

Sieht doch vertrauenswürdig aus der kleine Gunthar:

bild: imgur/watson

Glaubst du an Magie? Ja! Das kann er. Nein, das ist unmöglich.

