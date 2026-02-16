anhaltender Regen
Gerechtigkeit siegt

19 verwirrende Bilder, die du auf den ersten Blick nicht verstehst

Optische Täuschung: Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen
Bild: reddit/watson

Hä?! 19 verwirrende Bilder, die du auf den ersten Blick nicht checkst

Eine neue Folge von: Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen. Oder dreimal.
16.02.2026, 04:4316.02.2026, 04:43

Die folgenden Fotos werden einen Moment lang dein Gehirn kaputt machen – aber in einer guten Art und Weise. Lass dir doch schonmal einen Kaffee raus, ... wobei dich Nummer 7 wohl sofort wach machen wird, sofern du schreckhaft bist.

Mit diesem coolen Schwebetrick ist ihr unsere Aufmerksamkeit sicher!

Perspektive: Bilder, die du zweimal anschauen musst
Bild: reddit

Eine Stadt am Fluss – logisch, oder?

Perspektive: Bilder, die du zweimal anschauen musst
Bild: reddit

Diese neuen, biegsamen Fernseher sind eigentlich ganz praktisch!

Perspektive: Bilder, die du zweimal anschauen musst
Bild: reddit

Treten Sie näher, bestaunen Sie den zweiköpfigen Hund!

Perspektive: Bilder, die du zweimal anschauen musst
Bild: reddit

Oder hier, eine weitere Attraktion! Der Mann mit den kleinen Beinen!

Bilder, die du zweimal anschauen musst: Optische Täuschungen
Bild: reddit

Erinnert sich noch jemand an «CatDog»? Das wäre eine nette Vorlage für Live-Action-Verfilmung:

Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen
Bild: Reddit

Du magst keine Horrorfilme, dann jetzt schnell drüberscrollen ... okay, vermutlich ist jetzt schon zu spät.

Perspektive: Bilder, die du zweimal anschauen musst
Bild: reddit

ALLE WACH???

Es sind übrigens nur Kleider an einem Haken, wir haben dir theoretisch nichts Schlimmes gezeigt.

Godzilla war gestern, jetzt kommt der RIESEN-GRASHÜPFER!!!!

Bilder, die du zweimal anschauen musst, weil Optische Täuschugn
Bild: reddit

Bist du weisst, was du hier siehst, ist es eben ein erotisches Musiker-Bild.

Bilder, die du zweimal anschauen musst, weil optische Täuschugn
Bild: reddit

Ein Klassiker für zwischendurch: die Frau, die Tüll furzt.

Bilder, die du zweimal anschauen musst, weil optische Täuschung
Bild: reddit

Noch so ein starkes Bild einer Braut:

Optische äuschung: Diese Bilder musst du zwei Mal ansehen
Bild: reddit

Das? Ach nur ein Reh auf dem Baum.

Optische Täuschung: Bilder, die du zweimal anschauen musst
Bild: reddit
Cute News
Comedy-Gold: Tiere, die Wildtierkameras entdecken

Diese Liegeposition war eine kopflose Entscheidung.

Optische Täuschungen, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen
Bild: reddit

Und das wäre dann wohl das genaue Gegenteil von «kopflos».

Optische Täuschungen, die du zwei mal anschauen musst, um sie zu verstehen
Bild: reddit

Diese sehr lange Katze fragt sich gerade, warum du so blöde glotzt.

Optische Täuschungen die du zwei Mal anschauen musst, um sie zu verstehen
Bild: reddit

Ach das? Nur ein einäugiger, sehr flauschiger Ball.

optische Täuschung: Bilder, die du zweimal anschauen musst
Bild: reddit

Liebe Versicherungsgesellschaft, ... ach, nein, doch nicht.

Optische Täuschungen: Bilder, die du zwei Mal anschauen musst, um sie zu verstehen
Bild: reddit

Dieses Bild dürfte dich nun eine Weile beschäftigen. Bitte, gern geschehen. :)

Optische Täuschungen, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen
Bild: reddit

Und zum Schluss ...

... noch ein Gif, das du vermutlich zweimal anschauen musst.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Mehr Gehirn-Verwirrung:

9 optische Täuschungen, die dein Gehirn f*****n werden

Oder hier, eine Slideshow:

27 Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen

1 / 29
27 Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen
Irgendetwas stimmt auch hier nicht. Obwohl eigentlich alles in Ordnung ist.
(sim)

Eventuell hast du nach diesen Bildern Kopfschmerzen 😉
1 / 28
Eventuell hast du nach diesen Bildern Kopfschmerzen 😉
Ist es ein Raum für das Astronautentraining?
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Eine optische Täuschung soll Raser stoppen
Video: srf
