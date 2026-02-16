Bild: reddit/watson

Hä?! 19 verwirrende Bilder, die du auf den ersten Blick nicht checkst

Eine neue Folge von: Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen. Oder dreimal.

Mehr «Spass»

Die folgenden Fotos werden einen Moment lang dein Gehirn kaputt machen – aber in einer guten Art und Weise. Lass dir doch schonmal einen Kaffee raus, ... wobei dich Nummer 7 wohl sofort wach machen wird, sofern du schreckhaft bist.

Mit diesem coolen Schwebetrick ist ihr unsere Aufmerksamkeit sicher!

Eine Stadt am Fluss – logisch, oder?

Diese neuen, biegsamen Fernseher sind eigentlich ganz praktisch!

Treten Sie näher, bestaunen Sie den zweiköpfigen Hund!

Oder hier, eine weitere Attraktion! Der Mann mit den kleinen Beinen!

Erinnert sich noch jemand an «CatDog»? Das wäre eine nette Vorlage für Live-Action-Verfilmung:

Du magst keine Horrorfilme, dann jetzt schnell drüberscrollen ... okay, vermutlich ist jetzt schon zu spät.

ALLE WACH???

Es sind übrigens nur Kleider an einem Haken, wir haben dir theoretisch nichts Schlimmes gezeigt.

Godzilla war gestern, jetzt kommt der RIESEN-GRASHÜPFER!!!!

Bist du weisst, was du hier siehst, ist es eben ein erotisches Musiker-Bild.

Ein Klassiker für zwischendurch: die Frau, die Tüll furzt.

Noch so ein starkes Bild einer Braut:

Das? Ach nur ein Reh auf dem Baum.

Diese Liegeposition war eine kopflose Entscheidung.

Und das wäre dann wohl das genaue Gegenteil von «kopflos».

Diese sehr lange Katze fragt sich gerade, warum du so blöde glotzt.

Ach das? Nur ein einäugiger, sehr flauschiger Ball.

Liebe Versicherungsgesellschaft, ... ach, nein, doch nicht.

Dieses Bild dürfte dich nun eine Weile beschäftigen. Bitte, gern geschehen. :)

Und zum Schluss ...

... noch ein Gif, das du vermutlich zweimal anschauen musst.

Mehr Gehirn-Verwirrung:

Oder hier, eine Slideshow:

27 Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen

1 / 29 27 Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen Irgendetwas stimmt auch hier nicht. Obwohl eigentlich alles in Ordnung ist.

(sim)