Spass

ppp

8 Dinge, die 2020 genau 20 Jahre alt werden



8 Dinge, die 2020 genau 20 Jahre alt werden – Und du gleich so: đŸ‘”đŸ»đŸ‘ŽđŸ»

Hier kommt ein bisschen PopulĂ€rkultur zum AltfĂŒhlen.

Erst kĂŒrzlich mussten wir euch boshafterweise unter die Nase reiben, dass Filme wie «Final Destination», «Scary Movie» und «Ein Königreich fĂŒr ein Lama» heuer 20 Jahre alt werden.

20! F*CKING! JAHRE!

Damit aber nicht genug! Gleich wirst du noch viel mehr Ich-bin-alt-Momente haben.

Diese 20 Dinge waren vor 20 Jahren angesagt.

Und deine Kinnlade ist gleich ...











... so weit unten. ​

«Bye Bye Bye» von N'Sync

gif: giphy

... und diese folgenden Songs, die 2020 allesamt 20 Jahre alt werden:





«The Real Slim Shady» von Eminem

«It's My Life» von Bon Jovi

«Moi ... Lolita» von Alizée

«Angel» von Shaggy

«I'm Outta Love» von Anastacia

«Rock DJ» von Robbie Williams

«Anton aus Tirol» von DJ Ötzi

«Ms. Jackson» von Outkast ( !!!!!!!!!!!!!!! )

) «Supergirl» von Reamonn

«Hie U Jetzt» von Mia Aegerter

Das war noch Schweizer Pop-Gold. Video: YouTube/MiaAegerterVEVO

«Big Brother»

Bild: KEYSTONE

Was in Deutschland im FrĂŒhjahr 2000 funktionierte, wollten die Schweizer im Herbst in demselben Jahr auch haben: Die erste Reality-TV-Sendung, in der es ab und zu sogar nackte Haut zu sehen gab (OMG!), hat die ganze Welt fasziniert. In der Schweiz allerdings nur zwei Staffeln lang, dann hatten die Zuschauer wohl keine Lust mehr auf den Container in Glattfelden (ZH).

In Deutschland funktioniert das Konzept irgendwie bis heute.

Das Album «Oops, I did it again»

Am 16. Mai 2000 erschien das zweite Album der sĂŒssen Britney Spears, die mit «Hit me Baby One More Time» erst ein Jahr zuvor fĂŒr Furore sorgte. Die Platte verkaufte sich ĂŒbrigens bereits am ersten Tag 500'000 mal, in den kommenden Wochen 1,3 Millionen Mal.

Die «Gilmore Girls»

bild: Warner Bros. Television

Die Geschichte um die alleinerziehende Mutter Lorelai und ihre nicht weniger schlagfertige Tochter Rory wurde im Oktober 2000 das erste Mal ausgestrahlt. Nach grossem Erfolg ging die Serie schliesslich 2007 zu Ende.

Netflix hatte Jahre spÀter die Idee, eine Fortsetzung unter dem Namen «Gilmore Girls: A Year in the Life» zu drehen. Viele Fans waren vom «Gilmore Girls»-Comeback im Jahr 2016 enttÀuscht. Was unter anderem an der sehr verÀnderten Lauren Graham (Lorelai) gelegen haben könnte.

Lauren Graham anno 2015. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

JĂ€nu.

«Die Sims»

Wer jemals «Die Sims» gespielt hat, kennt das unglaubliche Suchtpotential. Stunde um Stunde konnte man sich damals mit den steuerbaren MÀnnlein und der Einrichtung ihres Anwesens beschÀftigen.

Endlich konnte man arbeiten gehen, heiraten, HĂ€user bauen Kinder zeugen, ... Also alles, was man im normalen Leben auch kann und muss. Ausser natĂŒrlich, du hattest den Cheat-Code, dann konntest du dir endlos Geld beschaffen und dein virtuelles Traumleben gestalten.

Oder doch einfach dein Haus abfackeln. gif: giphy

Kein Wunder, gehört «Die Sims» mit 16 Millionen verkauften CD-Roms zu den erfolgreichsten PC-Spielen ĂŒberhaupt. Am 4. Februar diesen Jahres wird es 20 Jahre alt.

«Da Ali G Show»

Bild: EPA

FĂŒr alle, die zu jung (oder zu alt) sind, um diesen Wunderburschen zu kennen: Hinter Ali G steckt kein geringer als der britische Schauspieler Sacha Baron Cohen, der spĂ€ter auch die Figuren Borat, BrĂŒno und Admiral General Aladeen erfand.

Die Kultfigur bekam vor zwanzig Jahren ihre eigene TV-Show, in denen der Comedian unter anderem Promis wie die Beckhams verÀppelte.

Oh, da war ja noch was. Damals, als Ali G Donald Trump interviewte ...

«Malcolm in the Middle»

bild: 20th century fox

Im Januar 2000 wurde «Malcolm in the Middle» erstmals auf dem US-Sender Fox ausgestrahlt und ist bis heute, wenn ihr die Autorin fragt, eine der brillantesten und lustigsten Sitcoms, die je fĂŒr das Farbfernsehen produziert wurden.

Umso schrecklicher, dass sich Hauptdarsteller Frankie Muniz nicht an sein Mitwirken in der Serie erinnert: Der heute 34-JĂ€hrige erlitt in den vergangenen Jahren mehrere SchlaganfĂ€lle, was dazu fĂŒhrte, dass er seine Arbeit an «Malcolm in the Middle» schlichtweg vergass. Ihm soll es heute aber wieder sehr viel besser gehen.

Falls du dich je gefragt hast, was eigentlich aus den anderen Darstellern geworden ist ....

Nokia 3310

Ja, du liest richtig. Dein Lieblingshandy wird dieses Jahr schon zwanzig Jahre alt.

Im Herbst 2000 veröffentlicht, verkauften sich 126 Millionen (!!!) StĂŒck des Nokia-Klassikers.

Damals musste man sich auch noch keine Sorgen darĂŒber machen, dass bei allfĂ€lligem Herunterfallen das Display kaputt gehen könnte. Die Chance, dass die Strasse neu geteert werden musste, war bei weitem grösser.

Ich sag ja nur.

DANKE FÜR DIE ♄ WĂŒrdest du gerne watson und Journalismus unterstĂŒtzen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstĂŒtze uns per BankĂŒberweisung

Diese Filme werden dieses Jahr 20 Jahre alt! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter