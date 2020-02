Spass

Spannteppich für's Bad – grausige Bilder aus den 1970ern



Wer kam eigentlich auf die abstruse Idee, Spannteppiche für Badezimmer wären toll? Bild: reddit

Irgendwann (in den Siebzigerjahren wohl) beschlossen Leute auf einmal, ihre Badezimmer mit dicken Spannteppichen zu versehen. Mmmh. Und, ja, deine Grosseltern haben vielleicht noch sowas.

Neulich auf Reddit:

Hmm. Okay, Hand hoch, wer in der (älteren) Verwandschaft jemanden hat, dessen Badezimmer so aussieht:

Oder so:

Doch, doch: Spannteppich – und darauf noch einen einzelnen Fussteppich vor dem WC.

Oder: Teppich AUF dem WC!

Oder OMG jetzt geht es ab:

Teppich um die Badewanne herum! Und dazu noch eine Kapelle oben drauf! Wow.

Jap, Grosi, schick sieht es aus, dein Bad.

Schauen wir doch kurz, wie das damals im Katalog beworben wurde ... oh WOW.

CRA-A-AZY!

Okay ...

... wetten, dass eine solche Wohne auch einen Conversation Pit hat?!

Fertig da, mit dem nackten Badezimmer!

Es braucht nämlich Bekleidung!

Klebetapete auch gleich, wenn wir schon dabei sind.

Aber bei den meisten sah es lediglich so aus:

Und selbst wenn irgendwann mal das Vorhaben «Luxus» war, kam der Alltag dazwischen.

Einen Bonus noch: Teppich auf dem WC-Deckel hatten wir schon, aber ...



...



...



...



...



... Teppich auf der WC-Brille?​

Oh. Leider ja.

(obi)

