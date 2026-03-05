freundlich13°
Berner Wappen-Bär wird kastriert – so sieht das bald aus

Schnipp-schnapp, Schnäbi ab! So sähen der Berner Bär und seine Freunde aus

05.03.2026, 15:0605.03.2026, 15:06
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Betrachten wir den Blick des Berner Bären genauer, so scheint es, als habe er die herannahende Schrecklichkeit kommen sehen:

Berner Bär im Wappen
Bild: Wikipedia/Schweizer Armee (2007)

Jedoch geht es heute um einen anderen Bildausschnitt. Nämlich diesen hier:

Berner Bär im Wappen
Bild: Wikipedia/Schweizer Armee (2007)

Genau: Vom Schnäbi des Berner Bären ist die Rede.

Der Grossrats-Politiker Thomas Brönnimann hat einen Vorstoss eingereicht, damit dem Wappentier der Penis entfernt wird. Seine Anfrage solle zwar zum Schmunzeln anregen, jedoch sagt der GLP-Politiker gemäss 20 Minuten auch: «Wenn man über Gleichberechtigung spricht, sollte auch das Wappen diskutiert werden.» Mit einem Schnäbi-losen Bären würden sich mehr Menschen des Kantons repräsentiert fühlen, das Wappen sei «schlicht nicht mehr zeitgemäss».

Nun gut, dann werden wir diesem Vorschlag einmal Folge leisten! (Sorry, Bär.)

Hinfort ...

Berner Bär mit und ohne Penis
Bild: watson

... mit seinem Gemächt!

Berner Wappen ohne Schnaebi
Bild: watson

Tipptopp!

Berner Bär ohne Schnäbi im Wappen
Bild: watson
Wieso gibt es in der Schweiz Schilder, auf denen der Berner Bär kein Schnäbi hat?
Laut dem eidgenössischen Wappenschutzgesetz von 2017 wurde das Berner Wappen wie folgt definiert: «In Rot ein goldener Schrägbalken, belegt mit einem schreitenden, rot bewehrten, bezungten und gezoteten schwarzen Bären.» Jedoch finden sich an älteren Gebäuden oder auf Autobahnschildern immer wieder Varianten ohne Schnäbi, was mit künstlerischer Freiheit begründet werden könnte. Übrigens: Im Wappen von New Bern, North Carolina (USA) ist der Bär ebenfalls ohne rotes Gemächt abgebildet.

Aber halt und Moment! Was ist denn mit den anderen Wappentieren, die ihren Schambereich ganz schamlos zur Schau stellen? Dem Appenzeller Bären etwa oder dem Glarner Mönch Schaffhauser Schafbock? Bringen wir etwas Ordnung in die Schnäbi-Misere!

Appenzeller Bär

Wappen Appenzell ohne Penis
Bild: watson

... mit schickem (Hundehalter kennen ihn!) Kastrations-Body.

Wappen Appenzell ohne Penis
bild. watson

Thurgauer Löwen

Bild

Vielleicht braucht es aber auch gar keine Operation, sondern eine neue Kleiderregelung, die Abhilfe schafft.

Thurgau Wappen ohne Schnäbis
Bild: watson

Schaffhauser Schafbock

Bild

Und sonst hilft natürlich immer noch genug Haar, beziehungsweise Wolle.

Schaffhausen Wappen ohne Penis
Bild: watson

Gestutzte Hörner inklusive.

Beim letzten der Wappentiere ist Hopfen und Malz verloren.

Buendner Wappen, Steinbock

Der riesige Penis mit roter Eichel, der prächtige Hoden, die mächtigen Hörner, gepaart mit diesem obszönen Blick ... Vielleicht ist es für Graubünden einfach an der Zeit für ein neues Wappen.

Bündner Steinbock Murmeli

Buendner Wappe neu mit Murmeli statt mit Penis-Bock
Bild: watson

Oder als Kompromiss für alle Sport-Fans:

Surprise

Die Bilder wurden mithilfe von KI und Bildbearbeitungsprogrammen erstellt.

Übrigens – und darüber sind wohl alle froh – soll der Berner Bär sein Glied behalten dürfen. Dieser Meinung ist der Regierungsrat. Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet, schreibt er dies in der Antwort auf eine Anfrage des grünliberalen Parlamentariers Thomas Brönnimann. Der gezotete Bär habe eine mindestens 600-jährige Tradition und sei spätestens seit dem 15. Jahrhundert so dargestellt worden.

Nichts an lustigen Wappen-Vorschlägen für dich dabei? Bessere Vorschläge nehmen wir gerne in den Kommentaren entgegen (und leiten sie dann nach Bundesbern weiter.)

Auf Facebook teilenAuf X teilen
