Schnipp-schnapp, Schnäbi ab! So sähen der Berner Bär und seine Freunde aus

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Betrachten wir den Blick des Berner Bären genauer, so scheint es, als habe er die herannahende Schrecklichkeit kommen sehen:

Bild: Wikipedia/Schweizer Armee (2007)

Jedoch geht es heute um einen anderen Bildausschnitt. Nämlich diesen hier:

Bild: Wikipedia/Schweizer Armee (2007)

Genau: Vom Schnäbi des Berner Bären ist die Rede.

Der Grossrats-Politiker Thomas Brönnimann hat einen Vorstoss eingereicht, damit dem Wappentier der Penis entfernt wird. Seine Anfrage solle zwar zum Schmunzeln anregen, jedoch sagt der GLP-Politiker gemäss 20 Minuten auch: «Wenn man über Gleichberechtigung spricht, sollte auch das Wappen diskutiert werden.» Mit einem Schnäbi-losen Bären würden sich mehr Menschen des Kantons repräsentiert fühlen, das Wappen sei «schlicht nicht mehr zeitgemäss».

Nun gut, dann werden wir diesem Vorschlag einmal Folge leisten! (Sorry, Bär.)

Hinfort ...

Bild: watson

... mit seinem Gemächt!

Bild: watson

Tipptopp!

Bild: watson

Wieso gibt es in der Schweiz Schilder, auf denen der Berner Bär kein Schnäbi hat? Laut dem eidgenössischen Wappenschutzgesetz von 2017 wurde das Berner Wappen wie folgt definiert: «In Rot ein goldener Schrägbalken, belegt mit einem schreitenden, rot bewehrten, bezungten und gezoteten schwarzen Bären.» Jedoch finden sich an älteren Gebäuden oder auf Autobahnschildern immer wieder Varianten ohne Schnäbi, was mit künstlerischer Freiheit begründet werden könnte. Übrigens: Im Wappen von New Bern, North Carolina (USA) ist der Bär ebenfalls ohne rotes Gemächt abgebildet.

Aber halt und Moment! Was ist denn mit den anderen Wappentieren, die ihren Schambereich ganz schamlos zur Schau stellen? Dem Appenzeller Bären etwa oder dem Glarner Mönch Schaffhauser Schafbock? Bringen wir etwas Ordnung in die Schnäbi-Misere!

Appenzeller Bär

Bild: watson

... mit schickem (Hundehalter kennen ihn!) Kastrations-Body.

bild. watson

Thurgauer Löwen





Vielleicht braucht es aber auch gar keine Operation, sondern eine neue Kleiderregelung, die Abhilfe schafft.

Bild: watson

Schaffhauser Schafbock

Und sonst hilft natürlich immer noch genug Haar, beziehungsweise Wolle.

Bild: watson

Gestutzte Hörner inklusive.

Beim letzten der Wappentiere ist Hopfen und Malz verloren.

Der riesige Penis mit roter Eichel, der prächtige Hoden, die mächtigen Hörner, gepaart mit diesem obszönen Blick ... Vielleicht ist es für Graubünden einfach an der Zeit für ein neues Wappen.

Bündner Steinbock Murmeli

Bild: watson

Oder als Kompromiss für alle Sport-Fans:

Die Bilder wurden mithilfe von KI und Bildbearbeitungsprogrammen erstellt.

Übrigens – und darüber sind wohl alle froh – soll der Berner Bär sein Glied behalten dürfen. Dieser Meinung ist der Regierungsrat. Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet, schreibt er dies in der Antwort auf eine Anfrage des grünliberalen Parlamentariers Thomas Brönnimann. Der gezotete Bär habe eine mindestens 600-jährige Tradition und sei spätestens seit dem 15. Jahrhundert so dargestellt worden.

Nichts an lustigen Wappen-Vorschlägen für dich dabei? Bessere Vorschläge nehmen wir gerne in den Kommentaren entgegen (und leiten sie dann nach Bundesbern weiter.)