Du denkst, es hat bis gestern nur «geschifft»? Dann träumst du noch vom letzten Sommer!

Der Regenschirm gehörte in letzter Zeit zur Pflichtausrüstung. Obwohl wir schon Temperaturen über 25 Grad hatten, hinterlässt dieser Frühling einen faden Beigeschmack.

Das gilt zumindest für Zürich. In anderen Gebieten der Schweiz war es durchaus feuchter. Fast einen Nässerekord gab es etwa in Davos: Der Ferienort verzeichnete fast eineinhalb Mal so viel Niederschlag wie in einem Durchschnittsjahr. Für Davos war es der viertniederschlagsreichste Monat seit Messbeginn 1883.

Etwas nasser als normal war es auch in St. Gallen und Glarus. Trockener als normal war es dafür in Neuchâtel, wo etwa ein Zehntel der üblichen Niederschlagsmenge ausblieb.

Nebst Davos …