Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann wechselt innerhalb der Serie A. Sie verlässt den Meister Juventus Turin und spielt neu für Como.
Lehmann habe sich am Mittwoch beim Abendessen von ihren alten Kolleginnen verabschiedet, da sie sich mit den Klubs über den Transfer einig sei, berichtet die Website «Juventus News 24». Die Unterschrift stehe noch aus. (ram)
