freundlich20°
DE | FR
burger
Sport
Transferticker

Transfer-News: Alisha Lehmann verlässt Juventus und geht nach Como

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

1 / 55
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Für 21 Mio. Euro wechselt der japanische Mittelfeldspieler Ritsu Doan innerhalb der Bundesliga von Freiburg zu Eintracht Frankfurt.
quelle: eintracht frankfurt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Transferticker

Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht

07.08.2025, 12:5207.08.2025, 12:52
Sportredaktion
Sportredaktion
Mehr «Sport»

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

  1. watson-App öffnen.
  2. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken.
  3. Unten Push-Einstellungen antippen.
  4. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!
Schicke uns deinen Input
avatar
Lehmann verlässt Juve
Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann wechselt innerhalb der Serie A. Sie verlässt den Meister Juventus Turin und spielt neu für Como.

Lehmann habe sich am Mittwoch beim Abendessen von ihren alten Kolleginnen verabschiedet, da sie sich mit den Klubs über den Transfer einig sei, berichtet die Website «Juventus News 24». Die Unterschrift stehe noch aus. (ram)
Doan von Freiburg nach Frankfurt
Der japanische Internationale Ritsu Doan wechselt innerhalb der Bundesliga vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt, wie beide Klubs am Donnerstag bestätigten. Medienberichten zufolge lassen sich die Hessen den Transfer 21 Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten.

Doan wechselte im Sommer 2022 aus den Niederlanden nach Freiburg, wo er in 123 Pflichtspielen für die Breisgauer 26 Tore erzielte und 23 Vorlagen lieferte. Bei der Eintracht unterschrieb der 27-jährige Offensivspieler, der für Japan bislang 57 Länderspiele bestritt, einen bis im Juni 2030 gültigen Vertrag. (ram/sda)
Son sorgt für MLS-Rekordtransfer
Nach zehn Jahren bei Tottenham setzt Heung-min Son seine Karriere in Nordamerika fort. Der ehemalige Captain der Spurs wechselt mit einem Zweijahresvertrag zum Los Angeles FC, wie der Klub aus der Major League Soccer mitteilte.

Die Amerikaner überweisen für die Dienste des 33-jährigen Südkoreaners Medienberichten zufolge 26 Millionen Dollar, womit er zum Rekordtransfer der MLS avanciert. Die bislang höchste Ablöse, die ein Team aus Nordamerika für einen Neuzugang gezahlt hat, lag bei 22 Millionen Dollar. Der frühere St. Galler Stürmer Emmanuel Latte Lath hatte zu Jahresbeginn für diese Summe zu Atlanta United gewechselt. Son gab am vergangenen Wochenende überraschend seinen Abschied von Tottenham Hotspur bekannt. (riz/sda)

Heung-min Son 🇰🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 20 Millionen Euro
Bilanz 2024/25: 46 Spiele, 11 Tore, 12 Assists
FCZ verpflichtet Flügelspieler von Juventus
Der FC Zürich vermeldet den Zuzug von Livano Comenencia. Der 21-jährige Flügelspieler, der bei der PSV Eindhoven ausgebildet wurde, wechselt von der zweiten Mannschaft von Juventus Turin zum Klub aus der Super League.

In den letzten zwei Saisons bestritt der Nationalspieler von Curaçao mit Juve 70 Spiele in der italienischen Serie C. Dabei gelangen ihm drei Tore und acht Vorlagen. Beim FCZ erhält Comenencia einen Vierjahresvertrag, wie der Klub mitteilte. (riz/sda)

Livano Comenencia 🇨🇼
Alter: 21 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2024/25: 32 Spiele, 1 Assist


FC Bayern: Thomas Müller wechselt zu den Vancouver Whitecaps
Thomas Müller setzt seine Fussball-Karriere wie angekündigt in Nordamerika fort. Der langjährige Profi der Bayern wechselt nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps. Dies gaben der Klub aus der Major League Soccer und der Spieler am Mittwoch bekannt.

Müllers Vertrag beim deutschen Rekordmeister war diesen Sommer ausgelaufen und nicht verlängert worden. Der Weltmeister von 2014 spielte seit der Jugend ununterbrochen für die Münchner und holte mit dem Klub unter anderem zweimal die Champions League und 13 Mal die Meisterschaft.

In Vancouver erhält der 35-jährige Müller einen Vertrag bis Ende 2026. Für die Whitecaps spielten einst auch der ehemalige FCZ-Stürmer Eric Hassli sowie die Schweizer Scott Sutter, Davide Chiumiento und Alain Rochat. (sda)


Kehr Marchesano zurück in die Heimat?
Wechselt Antonio Marchesano erneut den Verein? Gemäss der Tio führt der 34-Jährige Gespräche mit Bellinzona. Die Tessiner offerieren ihrem ehemaligen Spieler einen Dreijahresvertrag. Bereits von 2011 bis 2013 spielte Marchesano für seinen Geburtsort. Im Winter wechselte Marchesano nach fast neun Jahren beim FC Zürich zu Yverdon und stieg im Mai mit den Waadtländern in die Challenge League ab. (riz)

Antonio Marchesano 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2024/25: 37 Spiele, 11 Tore, 4 Assists
Sesko entscheidet sich für Manchester United
Benjamin Sesko hat angeblich eine Entscheidung getroffen: Der 22-jährige Slowene bevorzugt einen Wechsel zu Manchester United gegenüber Newcastle. Dies berichtet David Ornstein von «The Athletic». Zuvor wurde berichtet, dass sich der Stürmer von Leipzig mit beiden Klubs einig sei, bisher akzeptierte der Bundesligist aber lediglich ein Angebot von Newcastle United in Höhe von 82,5 Millionen Euro plus 2,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Mit ManUnited gab es trotz eines Gebots von 75 Millionen Euro, das noch um zehn weitere Millionen steigen könne, noch keine Übereinkunft. (nih)

Benjamin Sesko 🇸🇮
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists
Einstiges Mega-Talent verlässt Real Madrid
30 Millionen Euro bezahlte Real Madrid im Januar 2020 für den gerade 18 Jahre alt gewordenen Reinier an Flamengo. Der brasilianische Offensivspieler wurde ab dem folgenden Sommer stets verliehen, erst für zwei Jahre an Borussia Dortmund, dann an Girona, Frosinone und zuletzt an den spanischen Zweitligist Granada. In fünfeinhalb Saisons kam er für seinen Stammklub zu keinem einzigen Profieinsatz, nun verlässt er die Königlichen wieder. Reinier wechselt zurück nach Brasilien zu Atletico Mineiro. Der 23-Jährige ist bereits in Belo Horizonte gelandet und wurde dort von den Fans empfangen. (nih)

Reinier 🇧🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 25 Spiele, 1 Tor, 4 Assists
Liverpool-Stürmer Nuñez verhandelt mit Saudi-Klub
Während der FC Liverpool bereits Hugo Ekitiké verpflichtet hat und weiter um Alexander Isak buhlt, dürfte Darwin Nuñez wohl bald das Weite suchen. Der 26-jährige Uruguayer kam vor drei Jahren für 85 Millionen Euro zu den Reds, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Aufgrund der neuen Konkurrenz im Sturm würden seine Einsatzzeiten wohl noch geringer. Deshalb verhandelt Nuñez nun mit Al-Hilal. Die Saudis haben sich mit Liverpool gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano bereits geeinigt, jetzt liege es am Stürmer, ob er den Schritt in die Wüste gehen möchte. (nih)

Darwin Nuñez 🇺🇾
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 47 Spiele, 7 Tore, 7 Assists
Jashari in Mailand angekommen
Ardon Jashari ist am Dienstagabend kurz vor Mitternacht in Mailand angekommen. Dies zeigen erste Bilder und Videos in den Sozialen Medien. Gemäss Sportjournalist Luca Manietti wird der 23-Jährige am Mittwoch den Medizintest bei der AC Milan absolvieren und einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Ardon Jashari 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 32 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 52 Spiele, 4 Tore, 6 Assists

Senegalesischer Stürmer für den FCZ
Der FC Zürich verpflichtet Philippe Keny. Der 26-jährige Mittelstürmer kommt ablösefrei vom türkischen Erstligisten Basaksehir und unterschreibt beim FCZ einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilte.

Der Senegalese wurde in Frankreich ausgebildet, wo er für Châteauroux 43 Partien in der Ligue 2 bestritt. Seit 2022 spielte Keny für den Istanbuler Verein Basaksehir, wo er in 101 Spielen 13 Tore erzielte. (sda)
Philippe Keny🇸🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelsturm
Marktwert: 1,6 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 37 Spiele, 5 Tore, 6 Assists
Ex-Lausanner Brighton Labeau zu Thun
Der FC Thun sichert sich die Dienste des früheren Lausanne-Stürmers Brighton Labeau. Der in Frankreich ausgebildete 29-jährige Mittelstürmer aus Martinique verpflichtete sich mit dem stark in die Saison gestarteten Super-League-Aufsteiger für zwei Jahre.

Labeau stand zuletzt bei Guingamp in der französischen Ligue 2 unter Vertrag, wo er vergangene Saison in 28 Meisterschaftsspielen acht Tore erzielte. Zuvor war er während zwei beziehungsweise einem Jahr für Lausanne-Sport und Stade Lausanne-Ouchy in der Schweiz aktiv und bewies dort seine Torjägerqualitäten. (cpf/sda)
Brighton Labeau🇲🇶
Alter: 29 Jahre
Position: Mittelsturm
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 204/25: 35 Spiele, 8 Tore, 6 Assists
Newcastle und Manchester United bieten für Sesko
Benjamin Sesko von Leipzig ist sich angeblich mit gleich zwei englischen Topklubs einig: So habe der 22-jährige Stürmer sowohl von Manchester United als auch von Newcastle United einen unterschriftsfertigen Langzeitvertrag vorliegen, wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet. Wohin der Slowene wechsle, hänge damit vor allem davon ab, welcher Klub sich mit dem Bundesligisten einigen könne. Ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro haben die Leipziger bereits abgelehnt, weshalb Newcastle nun um zehn Millionen Euro, die als Bonuszahlungen fliessen würden, erhöht habe. «The Athletic» berichtet zudem, dass ManUnited ein Gebot in Höhe von 75 Millionen Euro, das um zehn Millionen Euro steigen könnte, abgegeben habe. (nih)

Benjamin Sesko 🇸🇮
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists
Jashari-Wechsel nach Milan angeblich fix
Im Poker um Ardon Jashari soll eine Einigung erzielt worden sein. So habe Brügge dem Angebot der AC Milan nach zähen Verhandlungen zugestimmt. Dies berichtet der belgische Transfer-Insider Sacha Tavolieri. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler werde demnach einen Fünfjahresvertrag bei den Rossoneri, die ihn unbedingt haben wollten, unterschreiben. Es gehe lediglich noch um die Zahlungsmodalitäten zwischen den Klubs. Eine Ablösesumme von 38 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen steht im Raum. Jashari wechselte erst im letzten Sommer von Luzern nach Belgien, wo er zum besten Spieler der Saison gekürt wurde. (nih)

Ardon Jashari 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 32 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 52 Spiele, 4 Tore, 6 Assists
YB verliert wohl Defensiv-Talent Athekame
Neben Jashari verhandelt die AC Milan auch mit den Berner Young Boys über einen Transfer von Zachary Athekame. Der 20-jährige Rechtsverteidiger könnte noch in dieser Woche nach Italien wechseln, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Demnach stehe eine Einigung kurz bevor. Nachdem YB ein Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro abgelehnt hat, biete Milan nun acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Deal könne nach dem Spiel zwischen den Bernern und dem FC Basel am Mittwochabend über die Bühne gehen. Athekame absolvierte bereits zehn Spiele für die Schweizer U21-Nationalmannschaft. (nih)

Zachary Athekame 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Sohm von Parma zur Fiorentina
Der Schweizer Mittelfeldspieler Simon Sohm wechselt innerhalb Italiens von Parma zur Fiorentina, wie die beiden Vereine am Montag mitteilen.

Der 24-jährige Sohm entstammt der Nachwuchsabteilung des FC Zürich und hatte 2020 nach Parma gewechselt. 2024 hatte er einen neuen Dreijahres-Vertrag unterschrieben, nun soll die Ablösesumme für Parma gemäss Medienberichten rund 15 Millionen Euro betragen.

Sein erstes von bislang zwei A-Länderspielen bestritt Sohm im Oktober 2020 im Alter von 19 Jahren gegen Kroatien. (hkl/sda)

Simon Sohm 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 38 Spiele, 4 Tore
GC verliert Innenverteidiger Paskotsi
GC verliert Innenverteidiger Maksim Paskotsi kurz nach dem Saisonstart. Der 22-jährige Nationalspieler Estlands wechselt per sofort zum KAA Gent, wie die Grasshoppers mitteilen. Der Innenverteidiger trug zwei Jahre lang das Trikot der Zürcher und absolvierte dabei 61 Pflichtspiele. Über die Ablösesumme haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart. In seinem letzten Spiel für GC zeigte Paskotsi trotz 1:2-Niederlage gegen Basel eine gute Leistung und fand einen Platz in watsons Team der Runde. (nih)
Basels Matchwinner war der Beste – das ist das Team der Super-League-Runde
Maksim Paskotsi 🇪🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2024/25: 30 Spiele, 1 Tor
Palhinha kehrt in die Premier League zurück
Bayern München verleiht den defensiven Mittelfeldspieler João Palhinha für die kommende Saison an Tottenham Hotspur. Dies teilten beide Klubs mit. Die Londoner haben demnach im Anschluss eine Kaufoption für den 30-jährigen Portugiesen.

Palhinha wechselte vor einem Jahr für kolportierte 51 Millionen Euro von Fulham nach München. Unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany war der 34-fache Internationale aber oft nur Ergänzungsspieler. (nih/sda)

João Palhinha 🇵🇹
Alter: 30 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 25 Spiele
Ex-Champions-League-Sieger nach Zypern
Ungewöhnlicher Transfer zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt: Der frühere brasilianische Nationalverteidiger und Champions-League-Sieger David Luiz wechselt mit sofortiger Wirkung nach Zypern. Luiz unterschreibt beim FC Pafos einen Zweijahresvertrag bis 2027, wie der Verein am Abend mitteilte.

Der 38-Jährige hatte eigentlich noch einen Vertrag bei Fortaleza EC in seinem Heimatland Brasilien, liess sich dort aber freistellen, um auf die europäische Insel zu wechseln. Luiz spielte in seiner Laufbahn unter anderem für Chelsea, mit dem er 2012 die Champions League gewann, Arsenal und Paris Saint-Germain. Für das Nationalteam Brasilien absolvierte der Defensivspieler mit der markanten Frisur 57 Partien, darunter alle sieben bei der WM 2014 im eigenen Land. (abu/sda/dpa)


Michel Aebischer wechselt zum Serie-A-Aufsteiger Pisa
Nach Dan Ndoye verlässt auch Michel Aebischer Bologna. Der 28-Jährige wechselt per Leihe zum Serie-A-Aufstieger Pisa. Die beiden Teams einigten sich auf eine Kaufpflicht, sollte Pisa den Ligaerhalt schaffen.

Vor dreieinhalb Jahren wechselte Aebischer von YB nach Bologna und gehörte lange Zeit zum Stammpersonal. Auch wegen einer Verletzung kam der Schweizer in der letzten Saison nicht mehr regelmässig zum Einsatz. Damit wird Remo Freuler der einzige Schweizer sein, welcher beim diesjährigen Coppa-Italia-Sieger noch unter Vertrag stehen wird.

Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 7,5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 16 Spiele


Lionel Messi steht kurz vor der Vertragsverlängerung
Gemäss der spanischen Marca steht Lionel Messi kurz davor, seinen Vertrag bei Inter Miami zu verlängern. Der Argentinier wechselte im Juli 2023 in die MLS und soll nun bei Miami sogar die Vertragslaufzeit selbst bestimmen dürfen.

Der aktuelle Vertrag von Messi läuft noch bis zum Ende dieses Jahres. Bei Miami ist der achtfache Gewinner des Ballon d'or Kapitän und erzielte 58 Tore in 69 Einsätzen (riz)

Lionel Messi 🇦🇷
Alter: 38 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2025: 30 Spiele, 24 Tore, 10 Assists
Xavi Simons wechselt wohl in die Premier League
Beim Testspiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag fehlt Xavi Simons im Aufgebot von RB Leipzig – und das könnte ein Zeichen sein. Der niederländische Nationalspieler steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Wie mehrere Medien berichten, verhandelt der 22-Jährige mit dem FC Chelsea. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis Juni 2027. Dennoch könnte es nun schnell gehen.

RB Leipzig hatte Simons im Sommer 2023 zunächst von Paris Saint-Germain ausgeliehen und ihn anschliessend für 50 Millionen Euro fest verpflichtet. Nun soll der Klub laut Berichten mindestens 70 Millionen Euro Ablöse fordern. (riz/tonline)

Xavi Simons 🇳🇱
Alter: 22 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 33 Spiele, 11 Tore, 8 Assists

Gerüchte selber generieren:

Bastle dein eigenes, exklusives Gerücht mit unserem Transfer-Generator
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 45 teuersten Fussball-Transfers der Welt
1 / 53
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
Platz 50: Kaká (BRA), offensives Mittelfeld. Wechselte im Juli 2009 für 67 Millionen Euro von der AC Milan zu Real Madrid.Quelle: transfermarkt.ch (Stand 12.6.2023) ... Mehr lesen
quelle: ap / philippos christou
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Betrinken und Beklagen mit Quentin
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
640 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Nelson Muntz
18.08.2022 17:21registriert Juli 2017
Kenn ich, mir gehts wie CR7! Ich will auch zu diversen Clubs die in der CL spielen, nur wollen die mich auch nicht.
26714
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bratansauce
14.06.2022 09:50registriert Juni 2018
Die dämlichen Willkommensvideos gehen mir so auf den Keks.
21221
Melden
Zum Kommentar
avatar
mrgoku
13.06.2022 13:55registriert Januar 2014
Und ein Club aus Portugal kassiert erneut 75 Millionen für einen Stürmer der ihnen selbst einige wenige gekostet hat, in nicht einmal 2 Jahren.

#läuft
808
Melden
Zum Kommentar
640
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Freiburgs Doan zur Eintracht +++ Son sorgt für MLS-Rekordtransfer
2
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
3
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
Meistgeteilt
1
Kreml: Trump-Putin-Treffen in den nächsten Tagen + Tote bei russischem Angriff
2
Gaza-Einnahme könnte ein halbes Jahr dauern +++ Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
5
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
Wie zwei afrikanische Staaten ihren Konflikt in den europäischen Fussball tragen
Die Demokratische Republik Kongo investiert gerade Summen im zweistelligen Millionenbereich in Partnerschaften mit europäischen Topklubs – auch deshalb, um mit Konfliktgegner Ruanda zu konkurrieren.
Wer die Spieler des FC Barcelona in dieser Saison beim Aufwärmen beobachtet, liest auf dem Rücken der Spieler die Aufschrift «D. R. Kongo – das Herz Afrikas». Bei der AS Monaco ziert der afrikanische Staat die Ärmel. Und mit der AC Milan wurde ein Deal über eine Premium-Partnerschaft eingegangen.
Zur Story