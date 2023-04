Der Oster-Stau kommt bestimmt – so kommst du schneller durch (vielleicht 😉)

Mehr «Spass»

Wenn die einen «Ostern» hören, denken sie an Hasen, Schokolade oder Eier. Andere denken dabei aber sofort an Stau. Wegen des verlängerten Wochenendes wollen viele in den Süden reisen – und das alle gleichzeitig. Was passiert dann? Genau, es entsteht eine kilometerlange Autokolonne.

Damit der diesjährige Stau – falls du es dir wirklich antun willst – nicht so schlimm wird, haben wir für dich die drei wichtigsten Punkte zusammengefasst. Die Übersicht hilft dir vielleicht, aber nur vielleicht, dass das Warten im Stau schneller vorübergeht. Hier sind sie:

1. Die Entstehung

Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir bei gewissen Dingen einfach den Grund wissen wollen, warum die Situation gerade so ist, wie sie ist. Zum Beispiel bei Zugverspätungen oder eben auch bei Staus. Darum hier ein paar mögliche Gründe, warum es bei dir gerade nicht weitergeht:

Zum einen kann da Liebe sein.

Oder auch ein Dorf, das gerade einfach Freude hat.

Immerhin kleben sie nicht auf der Strasse. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Sorry, Chef, komme etwas später.»

«Wieso?»

«Das würden Sie nicht glauben ...»

Wir sind sicher, da wäre irgendwann noch ein panischer Bauer hinterhergekommen.

Wenn wieder mal jemand im Schneckentempo unterwegs ist.

Ganz ehrlich, wenn das der Grund ist, kannst du dich ja gar nicht aufregen.

2. Die Beschäftigung

Du sollst dich nicht über Dinge aufregen, die du eh nicht ändern kannst. Darum investiere deine Zeit besser in andere Dinge, die du während eines Staus tun kannst. Hier ein paar Vorschläge:

Ein kleines Konzert schadet nie.

Warum nicht gleich das «Z'Nacht» organisieren?

Und wer keine Lust hat, beim «Z'Nacht» selber aktiv zu werden:

Oder du kannst neue Leute kennenlernen.

Er wollte nur fragen, ob sie ein Stück vorfahren können, damit er durchkommt.

Oder neue Tiere. 😁

Du kannst natürlich auch «meditieren», um nicht durchzudrehen.

Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen für eine gute Partie «Schere, Stein, Papier»?

Einfach mal kurz die Beine vertreten.

Wenn du wegen des Staus zu spät zum Spiel kommst und es vermutlich nicht mehr für das Aufwärmen reicht.

Wenn du sicher bist, dass es noch länger nicht weitergeht:

Oder du machst einfach das Geschäft deines Lebens.

3. Das Vergleichen

Wenn du dich nicht mit den obigen Tätigkeiten vom Warten ablenken kannst, hilft vielleicht Vergleichen. Es kann dir helfen, zu wissen, dass es anderen schlechter geht. Darum hier ein paar Beispiele.*

Los Angeles

China

Moskau

Indien

Peking

Irgendwo in den USA

Und nochmals Peking

*Falls dein aktueller Stau länger ist als die Bilder oben, bleib das nächste verlängerte Wochenende vielleicht einfach zuhause. 🤷‍♂️🤷‍♀️

(smi)