Die Crème de la Crème an grusligen Tieren – Willkommen bei «Creepy Nature»

Auf jeden Fall heisst es: Anschauen auf eigene Gefahr (es hat Schlangen, Spinnen und noch viel mehr – ihr seid also gewarnt).

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Topklub mischt sich in Xhaka-Poker ein +++ Real Madrid will Chelsea-Star

21 Gründe, wieso das Leben in der Schweiz scheisse ist (laut Reddit)

Christus, Geld und die Aussicht auf schnellen Sex – was Schweizer Gurus antreibt

20 Verletzte nach Raketenangriff auf Wohnhaus in Dnipro ++ Russland sucht mehr Freiwillige

Was, wenn Biden wirklich nicht mehr kann?

Die Tiefzinsen dürften zurückkehren – doch was passiert bis dahin noch?

21 Pride-Merch-Artikel, bei denen wir uns fragen, wer diese tatsächlich kauft

Juni ist Pride-Monat, und die Unternehmen packen ihre Regenbogen-Kollektionen aus. Dies kommt nicht immer gut.

Kaum startet am 1. Juni der Pride-Monat, hängen in den Regalen grosser Detailhändler entsprechende Merchandise-Artikel in allen Farben des Regenbogens, um noch mehr Kapital zu schlagen ihre Unterstützung zu zeigen.