Im Bachelor liegen Libido und Nerven blank!

Füür ist in den Lady-Augen, und Patric kehrt seinen inneren Tarzan nach aussen. So viel ziemlich nackten Mann gab's noch nie! Heiss!

Willkommen, ihr glitzerbestreuten Häkeldeckchen meiner Träume! Was haben wir wieder alles gesehen! Wahre Happiness-Overkills! Etwa jene grandiosen Szene, in der das lockig lockende Schneewittchen Patric sieben in der Villa wartenden Lady-Zwergen sieben Päckli schickt. In seiner Eigenschaft als Haar-Botschafter beschenkt er sie reich mit Sponsoren-Shampoo und dergleichen. So lieb! Die Ladys flippen aus! Er weiss genau, was sie brauchen!

Der Traummann selbst ist unterdessen mit Debbie und Ramona …