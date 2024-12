Die watson-Redaktion liest eure Hasskommentare

Video: watson/michelle claus

«F*** watson!» Liebesbotschaften aus der Kommentarspalte

Es ist wieder einmal so weit! Nehmt euch einen Tee oder ein Cüpli und lasst uns auf all die hasserfüllten Kommentare zurückblicken, die ihr uns dieses Jahr geschickt habt. Danke für nichts! (Eigentlich danke für die netten Kommentare. Und dafür, dass ihr watson so fleissig besucht und lest.)

Michelle Claus Folge mir Team watson Folge mir

Mehr «Spass»

Video: watson/michelle claus

Und so lief das die letzten Jahre: Video: watson

Und das Jahr zuvor: Video: watson/emily engkent

Wow, wir machen das schon viel zu viele Jahre: Video: watson/Emily Engkent