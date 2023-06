Und NUN: «Roland der Furzer» ... und andere Perlen aus den Urtiefen der Wikipedia

Die bizarrsten Wiki-Einträge gibt es im Insta-Feed «Depths of Wikipedia». Hier 24 der besten.



Willkommen in den Urtiefen der Wikipedia!

Verwirrt?

Nun, gemeint ist: eine Sammlung der unbekannteren, aber zuweilen unterhaltsamsten Einträge des Online-Lexikons.



Im Instagram-Feed Depths of Wikipedia nämlich werden solche Lexikoneinträge liebevoll gesammelt und so einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

Beispiele gefällig? Bitte sehr:

Fangen wir doch gleich an mit diesem Eintrag hier – perfekt passend zum aktuellen Pride-Month:

«Säugetiere, die homosexuelles Verhalten zeigen.»

Mag sich jemand an das teuerste Chicken Nugget der Geschichte erinnern? Im Juni 2021? 99'970 Dollar brachte das Teil auf Ebay ein.

Und ja, da war tatsächlich was wegen einer «child sex trafficking conspiracy theory».



Hier etwas Schönes:

Ebenfalls schön (und, wie es Monty Python zu sagen pflegte, «something completely different»):

Jö:

Weniger schön, aber spannend:

Ja, es gibt eine Aufzählung aller dokumentierten Fälle führerloser Züge – und die Begründung für die jeweiligen Pannen.

Bestimmt habt ihr euch mal gefragt, was der Geschwindigkeitsrekord für Gartenhäuschen ist. Bestimmt. Wikipedia weiss Bescheid:

Ein Fall von weiser Voraussicht?

In der Geschichte des britischen Radios BBC gab es immer wieder Songs, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht gespielt wurden. Unter anderem:

Verboten bei dem amtlichen Sender, ... aaaaaber nicht auf YouTube:

Vornamen, Studentenorganisationen, Bands – alle mussten ihre Namen abändern wegen dieser ISIS-Hornochsen:

«Long stringy stingy thingy» – man muss die Australier einfach lieben.

Ui. Karaoke ist Mord.

Okay, ihr kennt das Theorem der endlos tippenden Affen, oder?

Es besagt, dass eine Gruppe von Affen, die unendlich lange zufällig auf einer Schreibmaschine herumtippen, irgendwann die Werke William Shakespeares schreiben wird.

Wusstet ihr aber, dass es tatsächlich ein Experiment mit echten Affen gab? Bitte sehr:



Hier das Resultat des Experiments:

Und hier die Autoren:

Übrigens ...

... das ist Annie Rauwerda, Betreiberin von Depths of Wikipedia:



Inzwischen hat die Studentin aus Ann Arbor im Bundesstaat Michigan aus ihrem Hobby eine unterhaltsame Live-Show gemacht und geht damit auf Tour.

Wissen macht Spass!



Zurück zu den Beispielen:

Osterhasen? Alter Hut!

Das? Nun, das ist Frank Haye, bis dato der einzige Jockey, der ein Rennen gewann ...

Bild: wikicommons

... obwohl er tot war.

Während des Rennens erlitt Hayes einen Herzinfarkt, war aber noch im Sattel, als sein Pferd als erstes die Ziellinie überquerte.

Oho. Gut zu wissen.

«Breastaurants»? Doch, doch, ihr kennt das. Hooters und so. Ach, die standen unter Kritik?

Der Papst ... welcher Religion gehört der schon wieder an? Nein, warte, ich weiss es, glaub ...

Heute keine News. Nö. Nichts passiert.

Beweis Nr. 387, dass David Attenborough eine absolute Legende ist: Er ist die einzige Person, die Awards in allen TV-Auflösungen gewonnen hat – vom Schwarzweiss-Röhren-Fernseher bis heute.

Konflikte können klein anfangen. Mit einem Schwein etwa.

Der Schweinekonflikt war ein Gebietskonflikt im Jahre 1859 zwischen den USA und Grossbritannien bezüglich eines Grenzverlaufes zwischen dem Washington-Territorium und der Kolonie Vancouver Island. Er wurde dadurch ausgelöst, dass im Verlauf eines Konflikts zwischen zwei Bauern ein Hausschwein erschossen wurde.

Und hier einer der tragischsten Tode der griechischen Mythologie:

Roland der Furzer, Hofnarr am Hof des englischen Königs Henry II., war verpflichtet, zu jedem Weihnachtsfest «unum saltum et siffletum et unum bumbulum» («einen Sprung, einen Pfiff und einen Furz») vorzuführen.

Nicht der schlechteste Job im europäischen Mittelalter, wenn man's sich so überlegt.



Und zum Abschluss ein paar Wiki-Einträge, die man mit Vorsicht anklicken sollte:

Viel Spass beim Wikipedia-Surfen!

