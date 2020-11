Spass

YouTube

«Der Büchsenöffner» von Durham: die berühmteste Eisenbahnbrücke des Webs



Und NUN: Der «Büchsenöffner» – die wohl berühmteste Eisenbahnbrücke des Webs

Auch schon mal eines dieser ebenso schmerzlichen wie peinlichen Videos gesehen von Lastwagen, die sich unter zu tiefe Brücken wagen und so das halbe Vehikel aufschneiden?

Interessant ist, dass eine grosse Mehrheit dieser Videos von ein und demselben Ort stammen; und zwar vom

Norfolk Southern–Gregson Street Overpass.



Umgangssprachlich

The 11-foot-8 Bridge



genannt, aka

The Gregson Street Guillotine



aka

The Can Opener!



Der «Büchsenöffner» ist eine Eisenbahnüberführung in der Stadt Durham in North Carolina in den USA. Und stolzer Verursacher von bis dato 160 Unfällen. Die Brücke hat sogar ihre eigene Website: 11foot8.com.

Die Eisenbahnüberführung wurde 1940 fertiggestellt und mit einer Nutzungsfreigabe für 11 feet, 8 inches (3,56 Meter) eröffnet. Mit der Höhenzunahme von Lastwagen kam es im Laufe der Jahre zunehmend zu Unfällen. Bereits in den Fünfziger- und Sechzigerjahren erschienen in der örtlichen Tageszeitung immer wieder mal Fotos von verunglückten Fahrzeugen. Es blieb aber bei lokaler Bekanntheit. Dies änderte sich schlagartig anno 2008, als der bei der örtlichen Duke University angestellte Informatiker Jürgen Henn in seinem Büro, das gegenüber der Brücke liegt, eine Kamera installierte. Seither werden alle Unfälle auf der von Henn betriebenen Website 11foot8.com akribisch dokumentiert. Compilation-Videos gingen viral.

Viele Unfälle passieren mit Mietlastwagen, deren Lenker sich nicht gewohnt sind, auf die Höhe ihres Gefährtes zu achten. Klassisch sind auch Wohnmobile, deren Air-Conditioning-Dachaufbauten der Brücke zum Opfer fallen.

Übrigens ist der Norfolk Southern–Gregson Street Overpass mitnichten mangelhaft beschildert. Da gibt es Warnschilder und Blinklichter noch und nöcher. Um die Brücke selbst vor Beschädigungen zu schützen, existiert seit 2014 ein crash barrier – ein Profilstahlträger. Seit 2016 ist eine durch Höhensensoren auslösende optische Warnanlage in Betrieb, welche auch die Ampelanlage bei Erkennung eines zu hohen Fahrzeuges für 30 Sekunden auf Rot schaltet, um so die Fahrer zu warnen – und zudem auf einer LED-Anzeigenleuchttafel den Hinweistext «OVERHEIGHT MUST TURN» auslöst.

Vor dieser zusätzlichen Sicherheitsmassnahme kam es durchschnittlich ein Mal pro Monat zu einem Unfall. Seither ... durchschnittlich ein Mal pro Monat. 🤦‍♀️

Im Oktober 2019 erhöhte man die Eisenbahnbrücke auf neu 12 feet, 4 inches (3,76 Meter). Mehr wäre nur bei erheblichen Gleisanpassungen möglich gewesen, was weitere bauliche Massnahmen bei etlichen Überführungen und Bahndämmen zur Folge gehabt hätte. Und eine Absenkung der Strasse ist wegen eines darunter verlaufenden Abwasserkanals nicht möglich. Aber hey, 20 cm mehr! Jürgen Henn taufte die Brücke in seinen Videos prompt auf «11 Foot 8 + 8» um. Seither kommt es ... immer noch durchschnittlich ein Mal im Monat zu einem Crash.

Immerhin: Das jüngste Missgeschick – vom 16. November 2020 – ist glücklicherweise sehr glimpflich verlaufen:

Bonus:

In Köln gibt es auch eine ähnlich problematische Brücke. Umgangssprachlich nennt man sie liebevoll ...

... Idiotenbrücke.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Oh shit! 48 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt 74-Jähriger fährt aus Versehen mit Vollgas in Waschsalon Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter