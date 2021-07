Work in progress

«Einige meinen, mit ihrem Abschluss liege ihnen die Welt zu Füssen»

Mentoring. In der Arbeits- und Hochschulwelt verfolgt einen dieser Begriff auf Schritt und Tritt. Klingt auch gut. Aber was steckt eigentlich dahinter? Ist es nur ein Hype oder tatsächlich ein Erfolgsmodell?

Startup-Gründerinnen und -Gründer schwärmen nicht selten davon. In der Arbeitswelt stösst man an jeder Ecke auf Angebote, an Hochschulen ebenfalls. Warum gerade jetzt? Und wie funktioniert gutes Mentoring? Roland Schmid (68) kennt die Antworten. Er war jahrelang in der Tourismusbranche tätig, so leitete er 17 Jahre lang bei Tui Suisse die Bereiche Kommunikation, Nachhaltigkeit und Krisenmanagement.

Heute ist er selbständiger Berater, Referent und Mentor im Tourismus. Er vertritt den Schweizer …