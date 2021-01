Sport

Handball-WM: Schweiz gegen Frankreich im Liveticker und Livestream



Sensation knapp verpasst: Die Schweiz verliert an der Handball-WM gegen Frankreich

Die Schweizer Handballer haben an der WM in Ägypten eine Sensation nur knapp verpasst. Das Team von Trainer Michael Suter unterlag dem sechsfachen Weltmeister Frankreich 24:25. Mit einem Punktgewinn wären die Schweizer sicher in der Hauptrunde gestanden, nun müssen sie darauf hoffen, dass Österreich am Abend die Norweger nicht besiegt. Andy Schmid war mit zehn Toren der bester Werfer der SHV-Auswahl. (sda)

