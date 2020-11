Misshandelte Turnerinnen – Bundesrätin Amherd lässt extern ermitteln

Die Magglingen-Protokolle: Wie Turnerinnen gedemütigt werden

In den Magglingen-Protokollen schildern ehemalige Spitzenturnerinnen, wie sie gedemütigt wurden. Auch der aktuelle Nationaltrainer Fabien Martin wird beschuldigt.

«Magglingen verändert dich. Ich hatte keine Gefühle mehr. Ich habe vom Kopf an abwärts nichts mehr gespürt. Ich musste wieder lernen, zu verstehen, dass ich Hunger habe. Oder dass ich aufhören muss, wenn etwas wehtut.» Lisa Rusconi erinnert sich mit Schrecken an ihre Zeit im nationalen Leistungszentrum in Magglingen.

Wie schlimm das Klima beim Schweizerischen Turnverband (STV) ist, zeigen die «Magglingen Protokolle» im «Magazin». Darin berichten acht ehemalige Spitzenturnerinnen der …