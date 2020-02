Sport

Schnell, flink, robust – Manuel Akanji über die besten Stürmer der Welt



Bild: AP

Schnell, flink, robust – wer die besten Stürmer der Welt sind und was sie auszeichnet

Ich habe das Privileg, Woche für Woche gegen die besten Stürmer der Welt anzutreten. Heute verrate ich euch, welche Stürmer ganz besondere Fähigkeiten haben und wie man als Verteidiger versuchen kann, dagegen zu halten.

Der Beste

Der beste Stürmer der Welt – das ist für mich keine Diskussion – ist Lionel Messi. Er ist einfach nicht vom Ball zu trennen und du hast keine Ahnung, was er als nächstes macht. Sobald er an den Ball kommt, wird es gefährlich. Spielt er den Pass, geht er ins Dribbling, schliesst er ab? Ihn kann man eigentlich nur als Team richtig verteidigen, als einzelner hast du fast keine Chance.

Der Effiziente

Es gibt diese Gegner, bei denen du weisst: Wenn sie zu einer Chance kommen, zappelt der Ball im Netz. Da ist auf der einen Seite natürlich Cristiano Ronaldo, er schiesst aus jeder Position seine Tore. Bei ihm ist interessant, dass er sein Spiel in den letzten Jahren stark angepasst hat. Er dribbelt nicht mehr wie früher über das halbe Feld, sondern lebt von seiner Kaltblütigkeit vor dem Tor. Seine Schüsse sind echt fatal.

Video: SRF

Praktisch im gleichen Atemzug würde ich Robert Lewandowski nennen, seine Torquote ist unfassbar. Was die beiden neben ihrer Effizienz vereint, ist ihre Fitness. Beide trainieren wie Wahnsinnige und sind dementsprechend topfit.

Der Flinke

Es war mein erstes Champions-League-Spiel überhaupt. Wir traten mit dem FC Basel im Old Trafford gegen Manchester United an. Wir spielten mit drei Innenverteidigern, ich auf der rechten Seite. Auf ihrem linken Flügel war Anthony Martial aufgestellt. Der kam jeweils mit so viel Tempo ins Dribbling, das war schon beeindruckend. Mir wurde in diesem Spiel bewusst, wie gute Fussballer es gibt. Gegen solche Stürmer ist es sehr schwierig, im Eins gegen Eins zu verteidigen. Da brauchst du eigentlich immer Unterstützung von den Mitspielern.

Bild: KEYSTONE

Wenn ich schon von Debüts erzähle: Ich erinnere mich noch an mein erstes Profispiel mit dem FC Winterthur in der Challenge League, 2014 war es. Da wurde bei Lugano der Brasilianer Rafael Silva eingewechselt. Der war unglaublich beweglich und der erste Gegenspieler, der mich so richtig beeindruckte.

Der Robuste

Bei meinem Champions-League-Debüt gegen Manchester United spielte ich auch das erste Mal gegen Romelu Lukaku. Er ist der physisch stärkste Stürmer, gegen den ich bisher spielen durfte. Wenn du bei ihm denkst, du kannst reinstechen und den Ball erobern, stellt der das Bein raus und du bist weg. Er kennt echt alle Tricks, um den Ball abzudecken. Gegen ihn muss man versuchen, ihn unter Druck zu setzen und auf einen technischen Fehler hoffen.

Bild: EPA/EPA

Der Schnelle

Er ist vielleicht nicht der schnellste Gegenspieler, den ich je hatte, aber derjenige, der seine Geschwindigkeit am besten einsetzt: Kingsley Coman. Er hat einen wahnsinnigen Antritt und macht dann regelmässig Richtungswechsel und «Stop and Go»-Bewegungen.

Bild: AP

Timo Werner ist zum Beispiel ebenfalls sehr schnell, gegen ihn hatte ich bisher aber weniger Probleme, weil ich ihn besser lesen konnte. Bei ihm wusste ich eher, was mich erwartet und konnte jeweils gut antizipieren.

Die Kopfballungeheuer

Grundsätzlich sind ja alle grossen Stürmer sehr kopfballstark. In der Super League hatte Guillaume Hoarau ein besonders gutes Timing, in der Bundesliga hat Wout Weghorst bei Kopfbällen besondere Qualitäten. Beim Abstoss ist das halb so schlimm, da kannst du im Kopfballduell immerhin etwas stören und hast eine gute Position zum Ball.

Bei Flanken ist es deutlich schwieriger, da geht es hauptsächlich um eine gute Positionierung. Der Stürmer hat dabei den Vorteil, dass er entscheidet, wie er sich bewegt, der Verteidiger muss reagieren. Kommt die Flanke perfekt auf einen grossgewachsenen Stürmer ist das kaum zu verteidigen. Dann geht's darum, so gut wie möglich zu stören.

Bild: KEYSTONE

Der Clevere

Als besonders clever ist mir Inters Lautaro Martinez in Erinnerung geblieben. Der ist zwar nicht sonderlich gross, weiss aber ganz genau, wie er seinen Körper einsetzen muss. Der kann sich dann auch im richtigen Moment fallen lassen, wenn es sein muss.

Bild: AP

Der Erfahrene

Es ist natürlich schwierig, gegen einen Spieler zu verteidigen, der Unerwartetes tut. Das heisst aber nicht, dass es einfach ist gegen einen Spieler, von dem du weisst, was er machen wird. Zum Beispiel Arjen Robben: Jeder kannte seinen «Signature Move», von der rechten Seite in die Mitte zu ziehen. Weil er den aber so perfektionierte, war er trotzdem kaum zu stoppen.

Der Aufstrebende

Als Stürmer mit dem höchsten Potenzial sehe ich Kylian Mbappé. Er ist jetzt schon einer der besten der Welt. Und natürlich muss ich hier auch Erling Haaland erwähnen. Diese Kombination aus Schnelligkeit und Physis ist schon beeindruckend. Im Training hatten wir noch nicht so viele Zweikämpfe. Ich glaube, er drückt sich vor mir … 😉

bild: sven germann Akanjis Revier Von Wiesendangen auf die grosse Fussballbühne: Manuel Akanji hat sich als Bundesligaspieler und in der Schweizer Nati etabliert.



In seinem Blog auf watson erzählt der 24-Jährige aus dem Leben eines Profifussballers. Unverblümt, authentisch, anekdotenreich – mit einem spannenden Einblick auf und neben das Spielfeld.



