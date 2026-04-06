Die grosse Wende: Lennart Karl feiert sein 3:2 in der Nachspielzeit in Freiburg. Bild: keystone

Bayern knackt die 100-Tore-Marke – der Bundesliga-Rekord wackelt gewaltig

Trotz eines Zwei-Tore-Rückstands hat Bayern München am Samstag in Freiburg noch 3:2 gewonnen. Dabei erreichten die Münchner einen historischen Meilenstein.

William Laing / t-online

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Mit einer Willensleistung hat der FC Bayern am Ostersamstag gegen den SC Freiburg nicht nur eine Niederlage verhindert, sondern das eigene Torkonto noch einmal entscheidend aufgestockt. Die Münchner lagen gegen die Breisgauer bereits mit 0:2 hinten, trafen in den Schlussminuten aber noch dreimal und gingen letztlich mit 3:2 als Sieger vom Feld.

Der Doppelpack von Tom Bischof sowie das Tor von Lennart Karl schraubten die Anzahl der geschossenen Treffer auf 100. Damit hat der deutsche Rekordmeister eine historische Marke geknackt. Noch nie war ein Team in der Bundesliga so schnell auf so viele Tore gekommen.

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Gerade einmal 28 Spieltage brauchte die Elf von Trainer Vincent Kompany dafür. Letztmals waren den Bayern 2019/2020 100 Tore in einer Saison gelungen.

Rekord ist über 50 Jahre alt

Die Bestmarke für die meisten Treffer in einer Spielzeit ist durch die drei Erfolgserlebnisse in Freiburg auch nur noch ein Tor entfernt. In der Saison 1971/1972 konnten die Bayern 101 Mal den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbringen. Mehr Tore waren einer Mannschaft innerhalb einer Bundesligasaison noch nie gelungen.

Bayern-Legenden 1971: Beckenbauer, Breitner, Gerd Müller, Maier, Uli Hoeness und Schwarzenbeck (von links). Bild: imago sportfotodienst

Es ist realistisch, dass der Rekord schon in der kommenden Woche eingestellt oder überboten wird. Sechs Spiele bleiben dem Tabellenführer, um die aktuelle Bestmarke zu knacken. Die verbleibenden Gegner in der Liga heissen St. Pauli, Stuttgart, Mainz, Heidenheim, Wolfsburg und Köln. In der Hinrunde konnten die Bayern gegen diese Gegner über insgesamt 25 Tore jubeln.

Holt Kane noch Lewandowski ein?

Die meisten der 100 Treffer in dieser Spielzeit steuerte Harry Kane bei. 31 Mal war der Engländer für sein Team erfolgreich. Gegen Freiburg fehlte er verletzungsbedingt.

Den Tor-Rekord für die meisten Treffer eines einzelnen Spielers könnte Kane sich trotzdem noch schnappen. Dafür fehlen ihm mindestens zehn Tore. 2021 hatte Robert Lewandowski die Bayern mit 41 Toren zum Titelgewinn geschossen und damit die 49 Jahre alte Marke von Gerd Müller (40 Tore) übertrumpft.

