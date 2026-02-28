Fixtures provided by Sofascore

Bremen siegt zum ersten Mal seit über drei Monaten – Mainz ärgert Leverkusen

Bayer Leverkusen – Mainz 1:1

Mainz sammelt einen weiteren Punkt im Abstiegskampf der Bundesliga. Die Mannschaft von Urs Fischer kommt in Leverkusen zu einem 1:1.

Mainz reist mit einem Punkt nach Hause. Bild: www.imago-images.de

Sheraldo Becker brachte die Mainzer in der 67. Minute in Front und schien wieder einmal zu beweisen, was Teams des Schweizer Trainers Urs Fischer ausmacht. Eine unglaubliche Effizienz. Doch die Leverkusener sicherten sich dank Verteidiger Jarell Quansah mit einem späten Tor immerhin einen Punkt.

Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:1 (0:0).

Tore: 67. Becker 0:1. 88. Quansah 1:1.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz). Mainz 05 mit Widmer (bis 81.).

Werder Bremen – Heidenheim 2:0

Auch die restlichen Partien vor dem Klassiker zwischen Dortmund und Bayern München standen im Zeichen des Abstiegskampfs. Werder Bremen gewann das Kellerduell gegen Schlusslicht Heidenheim hochverdient mit 2:0. Zuletzt konnte sich Werder am 7. November 2025 über einen «Dreier» freuen.

Die Spieler von Werder Bremen jubeln nach dem ersten Treffer der Partie. Bild: www.imago-images.de

Werder Bremen - Heidenheim 2:0 (0:0).

Tore: 57. Milosevic 1:0. 97. Behrens (Eigentor) 2:0.

Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz). Heidenheim mit Stergiou (ab 46.).

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin 1:0

Beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin konnte sich das Heimteam knapp durchsetzen. In der 94. Minute verwandelte Kevin Diks einen Elfmeter und liess das ganze Stadion aufatmen. Zuvor blieben die Fohlen acht Partien hintereinander ohne Sieg.

Gladbach gewinnt gegen Union Berlin. Bild: www.imago-images.de

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:0 (0:0).

Tor: 94. Diks (Penalty) 1:0.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Hoffenheim – St.Pauli 0:1

Nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim steht St.Pauli nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das einzige Tor der Partie erzielte Mathias Pereira Lage in der ersten Halbzeit.

St.Pauli überrascht bei Hoffenheim. Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - St. Pauli 0:1 (0:1).

Tor: 45. Mathias Pereira Lage 0:1. (riz/sda)